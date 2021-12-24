В то время как одни люди приветствуют осенние листья и свежий зимний снег, другие обнаруживают, что им трудно просыпаться по утрам, они испытывают дневную усталость, едят больше углеводов и испытывают в это время года общее чувство депрессии. Профессор клинической психологии факультета психиатрии Колумбийского университета Майкл Терман рассказал, как с этим бороться.

У этого состояния есть название — сезонное аффективное расстройство или САР. Это тип депрессии, который приходит и уходит в зависимости от времени года. Начало болезни обычно начинается поздней осенью и в начале зимы, когда температура падает и дни становятся короче, и может продолжаться до весны.

Из-за пандемии Covid-19 некоторые могут чувствовать последствия сезонной депрессии даже больше, чем обычно.

— Страдающие должны знать, что существуют эффективные методы лечения этого расстройства, и не следует отмахиваться от него, как от зимней хандры, — говорит Майкл Терман, доктор философии.

Что вызывает это

Зимнее САР связано с меньшим количеством дневного света, которое усугубляется тем, что вы проводите больше времени в помещении. Чувствительность к этим изменениям зависит от человека.

Некоторые люди реагируют на первые признаки сезонных изменений во время осеннего равноденствия в сентябре, в то время как настроение других падает только в декабре.

Наиболее частый период начала эпизода САР — с конца октября по ноябрь. Январь и февраль — самые плохие месяцы в целом, и симптомы полностью не исчезают до начала мая. Учитывая время, проведенное в помещении во время продолжающейся пандемии, симптомы, испытываемые зимой, могут не исчезнуть даже с приходом весны.

Если симптомы серьезные

…Следует обратиться за консультацией к терапевту, психиатру или другому специалисту в области психического здоровья. Ответственность лежит как на пациенте, так и на враче.

САР эффективно поддается лечению световой терапией. Имеется ввиду яркий свет, имитирующий естественный вскоре после восхода солнца. Это первичное, наиболее изученное и наиболее успешное вмешательство, которое можно практиковать дома сразу после пробуждения. Световая терапия может поддерживать работоспособность.

— Вечернее воздействие света от компьютера, планшета, смартфона может затруднить засыпание, если только синий свет не заблокирован, поэтому я рекомендую ограничить время использования экрана по крайней мере за час до сна, — советует профессор.

Насколько важны привычки хорошего сна

Регулярный режим сна и бодрствования должен быть целью каждого, вне зависимости от того, подавлен он или нет. Проблема для людей с САР заключается в том, что они вынуждены спать дольше, чем весной и летом.

Дополнительный сон не дает дополнительной дневной энергии, а скорее является симптомом депрессии. Привычки к хорошему сну улетучиваются, но это не вина пациента. Эффективное лечение позволяет быстро нормализовать сон.

…Возьмите на себя ответственность обсудить свою депрессию со своим врачом или психиатром. Не поддавайтесь склонности страдать от сезонных симптомов в качестве бремени нормальной жизни, которая и без того отягощена изменением нашего поведения в связи с пандемией.