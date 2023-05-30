С началом полномасштабного вторжения черкащанин Антон Иванцив, как и многие украинцы, надел военную форму и пополнил ряды ВСУ.

Его подразделение выполняло задачи на самом тяжелом направлении. Там, в Бахмуте, боец получил ранение, которое, казалось, не оставляло шансов выжить.

От кровати в реанимации одной из столичных больниц третью неделю не отходит Алена. То, что пережил ее муж она считает настоящим адом, но и чудом одновременно.

Тот день, 24 февраля, никогда в жизни не забудет: тогда менеджер по продажам Антон оставил дома двух дочерей и жену и пошел в военкомат. Направили Иванцива в батальон ТРО.

Последние месяцы его службы прошли в Донецкой области. Их позиции были в окрестностях Бахмута. В начале мая прямо в окоп залетела вражеская мина… Все, темнота…

Взрыв был такой силы, что бронежилет и каску разорвало на куски. Тело изуродовало осколками, взрывом обожгло лицо, без сознания в коме, практически обескровленного Антона доставили в больницу Мечникова в Днепре.

Антон потерял обе руки и ногу. Медики, которые видели уже всевозможные ранения и травмы, были потрясены. Они до сих пор считают чудом, что удалось вернуть бойца фактически с того света.

Алена с детьми находились в это время в Берлине, туда выехали осенью, когда россияне начали атаковать ракетами Черкасскую область. Там женщина и узнала.

— Мне сообщили, что во время ранения у него оторвало руку и ногу, а вторую руку пришлось ампутировать уже в больнице, — вытирает слезы Алена.

Главный врач Сергей Рыженко впоследствии напишет: то, что 39-летний Антон Иванцив выжил, для медиков — успех, который бывает лишь несколько раз в жизни.

Сейчас Антон продолжает лечение в Киеве. Он выдерживает ежедневные операции, которых было уже два десятка. Для более быстрого заживления ран.

Однако, уже сейчас готовятся документы на следующий период реабилитации.

Ехать за границу или протезироваться в Украине, у семей военных, подвергшихся ампутации, больше вопросов чем ответов.

Родион Тристан, юрист линии поддержки, в свое время тоже прошел через сложный этап восстановления после ранения. Поэтому советует начать со сбора пакета документов.

— Это заключение ВВК, заключение ВКК, еще желательно индивидуальную программу реабилитации, которую выдает медико-экспертная комиссия, — перечисляет Родион.

Конечно, обязательно прилагается документ участника боевых действий, и справка об обстоятельствах ранения.

На сайте Минсоцполитики еще до начала реабилитации можно найти информацию обо всех полусотне протезных предприятий, которые изготавливают необходимые средства в Украине.

Специалисты объясняют, для военных реабилитация бесплатная. Чтобы получить компенсацию, с заявлением следует обратиться в органы соцзащиты, ЦНАП, или же отправить все через электронный кабинет лица с инвалидностью.

По словам Виталия Музыченко, генерального директора Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, если обычное протезирование условно стоит 200 000 гривен за протез, то для военнослужащих, получивших травму во время выполнения боевого задания, цена может увеличиваться втрое.

Это позволяет обеспечивать бойцов более качественными протезами.

На государственную программу в этом году из бюджета выделили в два раза больше средств, в целом это почти три миллиарда гривен.

И хотя каждый случай особый, специалисты убеждают, украинские протезы ничем не хуже зарубежных.

Поэтому зарубежное лечение советуют рассматривать только, если решить проблему в Украине невозможно. Ведь обслуживание протезов семьям потом государство не сможет компенсировать.

— Мы хотим бионические протезы, чтобы у него были хорошие руки. Это очень важно, чтобы муж себя нормально чувствовал, — говорит Алена, жена бойца.

На данный момент Антона перевели из реанимации. Сформировали культи для протезирования, проводят пластические операции.

Мужчина идет на поправку и верит в лучшее.

Антону можно помочь финансово. Родные просят помощь сбрасывать только на счета, указанные в публикации, чтобы избежать мошенников. Сейчас семья не сотрудничает ни с какими фондами.

Действующие реквизиты:

5168 7451 2026 4632 — Иванцив Антон

4149 4998 0441 9065 — Иванцив Алена

Номер карты банки

5375 4112 0598 1314 — Руденко Анастасия (сестра).

Фото: Сергій Риженко