На нашей коже может образовываться около 10 видов мозолей. Все они имеют неэстетичный вид и приносят немало дискомфорта.

Чаще всего на ногах образуются мокрые мозоли, которые имеют тонкую поверхность и часто наполняются лимфатической жидкостью.

Однако, если при нажатии на мозоль вы чувствуете как будто игла впивается в тело, а сбоку болевых ощущений почти нет — это признак стержневого мозоля.

Что такое стержневой мозоль, причины возникновения и возможно ли вылечить его в домашних условиях — узнавали Факты ICTV.

Стержневой мозоль: что это и почему возникает

Стержневой, или его еще называют корневой, — это разновидность сухого мозоля, который отличается наличием утолщенного кератинового стержня.

Врач-подолог Виктория Козак отмечает, что отличительной чертой мозоля со стержнем является наличие углубления в центре. Но точную диагностику может выполнить лишь подолог, который отличит болезнь от папиллом, бородавок и других сухих мозолей.

По словам врача, причиной ваших мучений может быть:

неправильно подобранная обувь (тесные туфли, лодочки с узким носком, вьетнамки с межпальцевой перепонкой);

носки или колготы с грубым швом;

плоскостопие;

заболевания, изменяющие осанку и состояние стопы;

избыточный вес.

— Стержневой мозоль образуется в результате постоянного давления или трения на одно и то же место. Соответственно, поврежденные ткани не получают питания и отмирают, не успевают отшелушиваться, наслаиваются и превращаются в ороговевший нарост с глубокими корнями, — говорит Козак.

Казак добавляет, что стержень, как острый хрящ, затрагивает нервные окончания и невыносимая боль мешает жить.

Можно ли вылечить стержневой мозоль в домашних условиях

— Большинство совершает большую ошибку — ищут советы в Google или идут в аптеку, где им фармацевт советует противомозольный пластырь. Но тут есть одно но. Такие пластыри содержат салипод, который может оставлять сильные ожоги, — говорит подолог.

Козак добавляет, что пластыри против мозолей работают только с верхним слоем кожи, а стержневой мозоль входит аж в пятый, базальный слой. Это такое конусное ядро, которое входит из верхнего слоя в самый нижний. Соответственно, начинает давить на нервные окончанием.

Среди народных методов борьбы со стержневым мозолем отдельное место занимают теплые ванночки или увлажняющий крем.

По отзывам людей, теплая ванна поможет распарить огрубевшую кожу ног и избавить от неприятного нароста. А крем нужно нанести на кожу ног и это позволит смягчить ороговевший слой.

Однако Козак говорит, что все эти методы неэффективны.

— Такой мозоль можно убрать лишь специальными фрезами, путем высверливания. Такая процедура безболезненна и помогает избавиться от мозолей за одну процедуру, — добавляет врач.

Стоит понимать, что стержневой мозоль невозможно вылечить в домашних условиях. Такую проблему должен убирать только врач-подолог.

Виктория Козак также отмечает, что домашнее лечение может привести к негативным последствиям:

засохшая стержневая мозоль может прорасти до самой кости;

самостоятельное его удаление невозможно, требуются стерильные условия и специальное оборудование;

занесенная инфекция может привести к абсцессу и даже ампутации.

Стоит понимать, что любой мозоль возникает в следствие постоянного давления или трения. Сперва образуется омозоление, а потом на этом месте появляется уже стержневой мозоль.

— Почему так? Потому что происходит нарушение биомеханики стопы. Из-за этого вес тела не распределяется равномерно на стопе. Соответственно, на определенную часть уходит больше давления и там образуется такая проблема, — говорит Козак.

Помните, для профилактики рецидива стержневой мозоли нужно исключит все факторы образования проблемы. Нужно подобрать удобную обувь и корректировать процесс восстановления поврежденных тканей.