Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Советы

Выявить онкологию на ранней стадии: как пройти маммографию бесплатно, что входит в услугу

13 сентября 2022, 13:37
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
мамографія
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как пройти обследование молочной железы (маммографию) бесплатно.

— Маммография является точным и вместе с этим безопасным методом диагностики, поскольку лучевая нагрузка во время исследования очень низкая, — говорится в сообщении

Отмечается, что это одно из шести безвозмездных исследований для раннего выявления онкологии, которые оплачиваются из государственного бюджета в рамках Программы медицинских гарантий.  

Читайте также:
Як прибрати мішки під очима — поради експертаОт стресса, плохого питания или недосыпа? Как убрать мешки под глазами — советы дерматолога

Для того чтобы пройти маммографию, женщине необходимо:

Сейчас смотрят
  • взять направление на диагностику у семейного врача, с которым заключена декларация, или у врача первичной медицинской помощи, если вы потеряли связь со своим врачом;
  • выбрать больницу, в которой удобно пройти обследование. Это может быть медучреждение в любом регионе страны, имеющее соответствующее оборудование и договор с НСЗУ. Место регистрации или фактического проживания не имеет значения;
  • узнать заведения, которые проводят бесплатно такое исследование. Это можно сделать через оператора НСЗУ по номеру 16-77 (контакт-центр).

Маммография проводится амбулаторно. В услугу входит:

  • консультация врача перед исследованием и анализ проведенных ранее исследований (при наличии);
  • проведение рентгенологического исследования в двух проекциях, при необходимости дополнительных проекций и прицельного снимка;
  • анализ и описание результатов, предоставление рекомендаций по последующему исследованию;
  • направление (при необходимости) на получение других медицинских услуг;
  • запись результатов обследования на цифровой носитель, который отдадут вам на руки.

Минздрав напоминает, что, ввиду распространенности заболевания, женщинам важно регулярно проходить такое обследование.

Источник
Минздрав
Теги
Онкология поради лікаря
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь