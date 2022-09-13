Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как пройти обследование молочной железы (маммографию) бесплатно.

— Маммография является точным и вместе с этим безопасным методом диагностики, поскольку лучевая нагрузка во время исследования очень низкая, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это одно из шести безвозмездных исследований для раннего выявления онкологии, которые оплачиваются из государственного бюджета в рамках Программы медицинских гарантий.

Для того чтобы пройти маммографию, женщине необходимо:

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взять направление на диагностику у семейного врача, с которым заключена декларация, или у врача первичной медицинской помощи, если вы потеряли связь со своим врачом;

выбрать больницу, в которой удобно пройти обследование. Это может быть медучреждение в любом регионе страны, имеющее соответствующее оборудование и договор с НСЗУ. Место регистрации или фактического проживания не имеет значения;

узнать заведения, которые проводят бесплатно такое исследование. Это можно сделать через оператора НСЗУ по номеру 16-77 (контакт-центр).

Маммография проводится амбулаторно. В услугу входит:

консультация врача перед исследованием и анализ проведенных ранее исследований (при наличии);

проведение рентгенологического исследования в двух проекциях, при необходимости дополнительных проекций и прицельного снимка;

анализ и описание результатов, предоставление рекомендаций по последующему исследованию;

направление (при необходимости) на получение других медицинских услуг;

запись результатов обследования на цифровой носитель, который отдадут вам на руки.

Минздрав напоминает, что, ввиду распространенности заболевания, женщинам важно регулярно проходить такое обследование.