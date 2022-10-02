Радиобиолог, кандидат биологических наук и эксперт проекта Chornobyl Insight Екатерина Шаванова на площадке онлайн-ресурса Береги себя рассказала о правилах выживания гражданских лиц в случае возможного ядерного удара.

Базовая подготовка

— То, что работает наиболее эффективно — это довольно простые вещи. Эти рекомендации вам известны с 24 февраля, а может и раньше, — отмечает эксперт.

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И напоминает, что в случае ядерной угрозы необходимо:

следить за сигналами воздушной тревоги (в случае ядерной угрозы он может отличаться);

не выходить из помещения или укрытия до официального о том уведомления соответствующих органов;

плотно закрыть окна, заклеить все щели скотчем;

сделайте запас воды и пищи в герметичной упаковке хотя бы на три дня;

соблюдайте официальные рекомендации, читайте новости только в проверенных источниках информации;

если при взрыве вы находились на улице, то после того, как добрались до укрытия, следует снять одежду, упаковать ее (например, в полиэтиленовые мешки) и принять душ с мылом. Волосы также нужно помыть. Если воды в укрытии нет, хотя бы протрите открытые участки кожи влажными салфетками или влажным полотенцем;

после взрыва у вас будет ориентировочно 10 минут, чтобы найти надежное укрытие.

— Нужно понимать, что много смертей происходит именно от взрыва. Радиация – это дополнительная опасность, — акцентирует Екатерина Шаванова.

Ученая объясняет, что срок пребывания в укрытии может зависеть от многих факторов. В частности:

как далеко от эпицентра взрыва вы находитесь;

куда дует ветер;

как проходит операция по ликвидации последствий и т.д.

Нужно ли пить йод для профилактики

— Вам не нужно пить йод в виде антисептика. Что может быть полезным – так это таблетка калия йодида, которую следует принять в течение часа после факта аварии, — говорит радиобиолог.

И уточняет: вы пьете эту таблетку не профилактически, а только если авария уже произошла.

Эта таблетка может защитить только один орган: щитовидную железу. Общая рекомендация — одна таблетка . В редких случаях могут посоветовать повторный прием. Но это следует делать только, если будут такие советы именно для вашего региона.

Отмечается, что по данным исследований, при принятии йодида калия сразу после поступления радиоактивного йода доза облучения щитовидной железы снижается в 20 раз, через час после поступления — по крайней мере в 10 раз, через 2 часа — в 4 раза, через 3 часа — только вдвое, через 15 часов – не более 20%.

Если у вас есть проблемы со щитовидной железой, то, возможно, вам стоит обсудить дозировку со своим эндокринологом. Однако точно не рассматривайте этот препарат как волшебную таблетку. Вполне возможно, что вы будете так далеко от места аварии, что вам она и не понадобится.

— В любом случае следует сохранять покой и работать над своей медиаграмотностью. Это важно, потому что если авария такого масштаба случится, уровень дезинформации будет просто термоядерным, — считает эксперт.

По ее словам, риски ядерной катастрофы достаточно низкие. Но иметь во время войны запас консервов и воды — это всегда хорошая идея.

Источник: Береги себя