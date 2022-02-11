Уже с апреля 2022 года для того, чтобы приобрести в аптеках Украины антибиотические препараты, необходимо будет предъявить электронный рецепт.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич.

— Начиная с апреля, все антибиотики, которые зарегистрированы в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта, — отметила она.

По словам заместителя министра, таким образом Минздрав бросает вызов проблеме бесконтрольного применения антибиотических препаратов. Подобная беспорядочность приводит у тому, что организм становится устойчивым к воздействию лекарства, что может в итоге привести к невозможности оказания пациенту медицинской помощи в самый критический момент.

Мария Карчевич также проинформировала, что следующим шагом Минздрава после запуска электронного рецепта на антибиотики станет требование отпускать по электронным рецептам наркотические средства и все рецептурные препараты.