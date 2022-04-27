Ученые не первый год изучают, как отдельные продукты питания, в частности сахаросодержащие, могут провоцировать ухудшение самочувствия. Они исследовали связь между головной болью, мигренью и употреблением шоколада или других углеводов.

Доцент кафедры питания и пищевых исследований Университета Джорджа Мейсона Маргарет Славин рассказала, что продукты с высоким содержанием сахара или рафинированных углеводов могут вызвать скачки сахара в крови, а это приводит к “чрезмерной реакции на инсулин”. Последний помогает нормализовать уровень сахара в крови. Но слишком много инсулина может спровоцировать чрезмерное понижение уровня сахара в крови.

Это состояние называется реактивной гипогликемией, и головная боль является одним из его симптомов, а также ощущение слабости, дрожания, усталости и головокружения.

По словам специалиста, соблюдение диеты с высоким содержанием рафинированного сахара и обработанных углеводов может повысить уровень воспаления в организме и сделать людей более восприимчивыми к головным болям, в частности к приступам мигрени.

Сейчас существует несколько ограниченных исследований, подтверждающих эту идею, и, возможно, стоит попытаться сократить добавление сахара в пользу противовоспалительных продуктов, таких как фрукты, овощи, орехи, бобы, цельные зерна и рыба.

В то же время пропуски приема пищи и голодание часто являются триггерами мигрени, поэтому людям рекомендуется регулярно есть питательную пищу, высыпаться, заниматься физической активностью и избегать стрессовых ситуаций.