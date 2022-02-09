Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда респираторная инфекция буквально валит с ног высокой температурой и сильнейшей слабостью, а семейный врач все равно настаивает на вашем личном присутствии для открытия больничного.

Примерно в такую ситуацию попала совсем недавно киевлянка Дарья, которая заразилась коронавирусом от болеющего уже несколько дней мужа. Состояние ухудшалось с каждым часом, и уже на следующий день стало понятно, что о выходе на работу не может быть и речи.

— Я позвонила своему семейному врачу и объяснила, что хочу открыть больничный, поскольку чувствую себя очень плохо, что у мужа подтвержденный Covid-19 и, скорее всего, у меня тоже эта инфекция, — рассказала Дарья в телефонном разговоре с Фактами ICTV.

По словам женщины, медик категорически заявила, что без личного присутствия пациента открывать больничный не имеет права. Попытка Дарьи объяснить врачу, что в настоящее время она находится в городе Вишневое, где живет фактически и приехать в Киев по месту прописки просто не в состоянии, закончилась почти классически: мол, это ваши проблемы.

Тогда по совету родственников Дарья набрала номер горячей линии Минздрава, чтобы попытаться выяснить, насколько правомерны требования медика. Но в телефонной трубке лишь бесконечно долго играла музыка, которая иногда прерывалась вежливой просьбой автоответчика еще побыть на связи, потому что каждый звонок “для нас очень важен”.

В итоге Дарья поступила радикально: в режиме онлайн она перезаключила декларацию с другим семейным врачом, которая, к счастью, оказалась более сострадательной и открыла больничный согласно жалоб пациентки на самочувствие без ее личного присутствия.

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Однако сказать, что эта история закончилась благополучно как-то язык не поворачивается. Поскольку можно легко представить скольких нервов и переживаний стоило нашей собеседнице добиться наконец столь необходимого ей результата в виде обычного больничного листа.

А между тем, как стало известно, Минздравом уже разработан и издан приказ, согласно которому пациенты с симптомами гриппа, острой респираторной болезни Covid-19 или острого респираторного заболевания могут открыть электронный больничный без визита к врачу.

Правда, эта норма вступит в действие несколько позже. Так что свет в конце “больничного” тоннеля все же уже забрезжил.