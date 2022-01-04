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Как бороться с тревожностью и волнением – рекомендации

4 января 2022, 14:57
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
стрес
Источник: Depositphotos

Каждый человек в жизни сталкивается с ситуациями, которые заставляют его волноваться — проблемы на работе, в личной жизни. К сожалению, их нельзя избежать, но можно облегчить состояние – тревожность, раздраженность, волнение.

Быстрые методики борьбы с тревогой и волнением

  1. Описать на бумаге ситуацию, это поможет посмотреть на нее со стороны и понять, что она, возможно, не настолько серьезна.
  2. Дыхательные практики. Глубокие вдохи и выдохи будут способствовать облегчению состояния.
  3. Прогулка поможет отвлечься от тревожных мыслей.
  4. Ароматерапия может помочь успокоиться.

В то же время употребление алкоголя или курение не являются методами борьбы с такими состояниями. Может казаться, что они помогают, но со временем человек может начать больше волноваться.

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Что делать, чтобы меньше волноваться

  1. Остаться физически активным. Спорт или обычные упражнения улучшают настроение.
  2. Медитация и йога помогают отвлечься.
  3. Здоровый сон – отличная профилактика тревожности.
  4. Хобби – любимые дела помогут бороться с такими состояниями.
  5. Общение с друзьями и семьей также может быть эффективным.
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Следует помнить, что волноваться иногда вполне нормально, но если человек чувствует тревогу и волнение довольно часто и не может быстро успокоиться, следует обратиться к специалисту.

Источник
24 канал
Теги
Депрессия , психічні розлади , Психологія , Стрес
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