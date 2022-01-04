Как бороться с тревожностью и волнением – рекомендации

Каждый человек в жизни сталкивается с ситуациями, которые заставляют его волноваться — проблемы на работе, в личной жизни. К сожалению, их нельзя избежать, но можно облегчить состояние – тревожность, раздраженность, волнение.
Быстрые методики борьбы с тревогой и волнением
- Описать на бумаге ситуацию, это поможет посмотреть на нее со стороны и понять, что она, возможно, не настолько серьезна.
- Дыхательные практики. Глубокие вдохи и выдохи будут способствовать облегчению состояния.
- Прогулка поможет отвлечься от тревожных мыслей.
- Ароматерапия может помочь успокоиться.
В то же время употребление алкоголя или курение не являются методами борьбы с такими состояниями. Может казаться, что они помогают, но со временем человек может начать больше волноваться.
Что делать, чтобы меньше волноваться
- Остаться физически активным. Спорт или обычные упражнения улучшают настроение.
- Медитация и йога помогают отвлечься.
- Здоровый сон – отличная профилактика тревожности.
- Хобби – любимые дела помогут бороться с такими состояниями.
- Общение с друзьями и семьей также может быть эффективным.
Следует помнить, что волноваться иногда вполне нормально, но если человек чувствует тревогу и волнение довольно часто и не может быстро успокоиться, следует обратиться к специалисту.