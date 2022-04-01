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Советы

Как эффективно работать во время войны — рекомендации

1 апреля 2022, 14:18
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
робота,
Источник: Depositphotos

Из-за военных действий в Украине некоторые граждане не могут сконцентрироваться и эффективно работать.

Однако это стоит и даже нужно делать.

Как оставаться эффективным?

  • в первую очередь позаботиться о собственном ментальном здоровье, если человек до этого работал с психотерапевтом — продолжить эту работу, также нужно возобновить прием лекарств;
  • составить новый распорядок дня, его частью должно быть время для работы;
  • при дистанционной работе создать себе максимально комфортные условия пребывания.
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Каждый украинец, который сейчас официально трудоустроен и продолжает выполнять свою работу, платит налоги и вносит вклад в развитие экономики страны. А это приближает Украину к победе.

Важно осознать, что самоотверженный труд каждого важен и ценен в эти дни. Поэтому не нужно стрессовать из-за войны или из-за того, что человек не находится на фронте, а продолжать выполнять свои обязанности во благо общей победы в войне с Россией.

Источник: НСЗУ

Теги
Війна в Україні , Советы
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