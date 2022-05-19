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Как и чем вытащить клеща — рекомендации врача

19 мая 2022, 12:19
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
кліщ клещ
Источник: Pixabay

Иногда маленький клещ может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Чтобы избежать их, нужно как можно скорее достать его.

Однако делать это нужно правильно, отмечает педиатр Оля Леськив.

— Лучше всего – как можно быстрее вытащить его. Можно вытащить самостоятельно или обратиться в травмпункт или к вашему врачу. Не нужно медлить и ждать день-два, – отметила Оля Леськив.

Как вытащить клеща и чем:

  • согнутый пинцет – не нужно дергать, осторожно захватить максимально глубоко и прокручивать клеща;
  • нить – можно сделать узелок, задеть клеща и вытащить его;
  • мыло и вата – намылить ватку или ватный диск, приложить к месту укуса и прокрутить против часовой стрелки.
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Что делать дальше:

  • помыть место водой с мылом;
  • обработать антисептиком;
  • следить за местом укуса до месяца.

При любых жалобах обращаться к своему врачу.

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Чего не нужно делать:

  • вытаскивать клеща силой;
  • дергать и выдавливать его;
  • заливать маслом или еще чем-нибудь;
  • ждать, пока он сам вылезет.

Лучше всего правильно одеваться, максимально защищать тело при походе в парк, лес.

Теги
Клещи, Советы, поради лікаря
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