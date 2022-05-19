Как и чем вытащить клеща — рекомендации врача

Иногда маленький клещ может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Чтобы избежать их, нужно как можно скорее достать его.
Однако делать это нужно правильно, отмечает педиатр Оля Леськив.
— Лучше всего – как можно быстрее вытащить его. Можно вытащить самостоятельно или обратиться в травмпункт или к вашему врачу. Не нужно медлить и ждать день-два, – отметила Оля Леськив.
Как вытащить клеща и чем:
- согнутый пинцет – не нужно дергать, осторожно захватить максимально глубоко и прокручивать клеща;
- нить – можно сделать узелок, задеть клеща и вытащить его;
- мыло и вата – намылить ватку или ватный диск, приложить к месту укуса и прокрутить против часовой стрелки.
Что делать дальше:
- помыть место водой с мылом;
- обработать антисептиком;
- следить за местом укуса до месяца.
При любых жалобах обращаться к своему врачу.
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Чего не нужно делать:
- вытаскивать клеща силой;
- дергать и выдавливать его;
- заливать маслом или еще чем-нибудь;
- ждать, пока он сам вылезет.
Лучше всего правильно одеваться, максимально защищать тело при походе в парк, лес.