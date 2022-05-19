Как и чем вытащить клеща — рекомендации врача

Иногда маленький клещ может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Чтобы избежать их, нужно как можно скорее достать его.

Однако делать это нужно правильно, отмечает педиатр Оля Леськив.

— Лучше всего – как можно быстрее вытащить его. Можно вытащить самостоятельно или обратиться в травмпункт или к вашему врачу. Не нужно медлить и ждать день-два, – отметила Оля Леськив.

Как вытащить клеща и чем:

согнутый пинцет – не нужно дергать, осторожно захватить максимально глубоко и прокручивать клеща;

нить – можно сделать узелок, задеть клеща и вытащить его;

мыло и вата – намылить ватку или ватный диск, приложить к месту укуса и прокрутить против часовой стрелки.

Что делать дальше:

помыть место водой с мылом;

обработать антисептиком;

следить за местом укуса до месяца.

При любых жалобах обращаться к своему врачу.

вытаскивать клеща силой;

дергать и выдавливать его;

заливать маслом или еще чем-нибудь;

ждать, пока он сам вылезет.

Лучше всего правильно одеваться, максимально защищать тело при походе в парк, лес.