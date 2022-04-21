Педикулез (вши) – это спутник различных катаклизмов, войн и беженцев, объясняет инфекционист Анастасия Неклюдова.

Когда одновременно большое количество людей собирается в одном месте и находится там в течение длительного времени (например, в центрах для беженцев, бомбоубежищах, подвалах) или получает гуманитарную помощь в виде одежды или люди долго не имеют возможности помыться, то возникает риск широкого распространение паразитов и заражение ими.

Педикулез (вши) иногда не просто паразитируют на теле человека, они могут переносить опасные инфекционные болезни: эпидемический сыпной тиф, эпидемический возвратный тиф, волынскую горячку.

Пути передачи

Есть вши, паразитирующие на людях, а есть – на животных. Они не пересекаются между собой. “Человеческие” паразиты прыгают с одного человека на другого.

Достаточно также надеть чужую одежду, сесть на сиденье метро или троллейбуса, где некоторое время к вам сидел бездомный, воспользоваться чужой расческой, и вы можете подхватить паразитов.

Симптомы педикулеза:

зуд кожи в месте укуса вши

мелкие серовато-голубые пятна на коже

наличие гнид (яиц) в волосах.

С момента заражения до первых признаков болезни может пройти несколько недель.

Как лечить

Сейчас средства против вшей очень разнообразны: спреи от вшей, шампуни, кремы, аэрозоли и специальные расчески.

По химическому составу противопедикулезные средства отличаются и делятся на:

содержащие перметрин (Ниттифор, Хигия, Пермин) или диметикон (Хедринг) – эффективны против взрослых особей и яиц

содержащие бензилбензоат — эффективны только против взрослых особей

комбинированные (спрегаль).

Вымойте голову одним из препаратов, высушите и вычешите густой расческой мертвых насекомых. При необходимости процедуру нужно повторить.

Как бороться с бельевыми вшами

Вши, паразитирующие на одежде и теле называются платяными или бельевыми.

Для их устранения используются все те же средства, но только в виде спрея, крема или мази, плюс санитарная обработка постельного белья, полотенец и вещей носителя.

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Белье и хлопчатобумажные вещи необходимо прокипятить или постирать при высокой температуре, обработать специальными средствами от платяных вшей (А-пар).

Источник: Анастасия Неклюдова