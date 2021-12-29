Новогодние праздники — не повод забывать о риске заболеть гриппом, коронавирусом и ОРВИ. Поэтому следует заботиться о своем здоровье, чтобы избежать заражения.
В Центре общественного здоровья назвали правила, которых нужно придерживаться.
Как не заболеть на праздники:
- минимизировать контакты с людьми, в том числе с теми, у кого есть признаки болезни;
- соблюдать безопасную дистанцию с ними;
- носить маску;
- прикрывать рот во время чихания и кашля;
- мыть руки, пользоваться антисептиком;
- не касаться глаз, рта и носа без надобности;
- дезинфицировать поверхности;
- проветривать помещение;
- питаться сбалансированно;
- высыпаться;
- одеваться по погоде.
Читайте также:Можно ли одновременно заболеть гриппом и коронавирусом
В то же время некоторых заболеваний можно избежать, если заранее вакцинироваться. Например, от гриппа и коронавируса.
Вакцинация от коронавируса бесплатна, уколы можно получить в центрах массовой прививки, в больницах. В то же время от гриппа придется иммунизироваться за свой счет, вакцину можно купить в аптеках.
Источник: Центр общественного здоровья Украины