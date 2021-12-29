Новогодние праздники — не повод забывать о риске заболеть гриппом, коронавирусом и ОРВИ. Поэтому следует заботиться о своем здоровье, чтобы избежать заражения.

В Центре общественного здоровья назвали правила, которых нужно придерживаться.

Как не заболеть на праздники:

минимизировать контакты с людьми, в том числе с теми, у кого есть признаки болезни;

соблюдать безопасную дистанцию ​​с ними;

носить маску;

прикрывать рот во время чихания и кашля;

мыть руки, пользоваться антисептиком;

не касаться глаз, рта и носа без надобности;

дезинфицировать поверхности;

проветривать помещение;

питаться сбалансированно;

высыпаться;

одеваться по погоде.

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В то же время некоторых заболеваний можно избежать, если заранее вакцинироваться. Например, от гриппа и коронавируса.

Вакцинация от коронавируса бесплатна, уколы можно получить в центрах массовой прививки, в больницах. В то же время от гриппа придется иммунизироваться за свой счет, вакцину можно купить в аптеках.

Источник: Центр общественного здоровья Украины