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Как не заболеть во время новогодних праздников? Простые правила

29 декабря 2021, 11:19
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
грві, хвороба
Источник: Depositphotos

Новогодние праздники — не повод забывать о риске заболеть гриппом, коронавирусом и ОРВИ. Поэтому следует заботиться о своем здоровье, чтобы избежать заражения.

В Центре общественного здоровья назвали правила, которых нужно придерживаться.

Как не заболеть на праздники:

  • минимизировать контакты с людьми, в том числе с теми, у кого есть признаки болезни;
  • соблюдать безопасную дистанцию ​​с ними;
  • носить маску;
  • прикрывать рот во время чихания и кашля;
  • мыть руки, пользоваться антисептиком;
  • не касаться глаз, рта и носа без надобности;
  • дезинфицировать поверхности;
  • проветривать помещение;
  • питаться сбалансированно;
  • высыпаться;
  • одеваться по погоде.
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Как не заболеть во время новогодних праздников? Простые правилаМожно ли одновременно заболеть гриппом и коронавирусом

В то же время некоторых заболеваний можно избежать, если заранее вакцинироваться. Например, от гриппа и коронавируса.

Вакцинация от коронавируса бесплатна, уколы можно получить в центрах массовой прививки, в больницах. В то же время от гриппа придется иммунизироваться за свой счет, вакцину можно купить в аптеках.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

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