Как выбрать семейного врача и подписать с ним декларацию

В Министерстве здравоохранения уверены, что большинство проблем со здоровьем человек может решить на уровне первичного звена, особенно в случае своевременного обращения.
Почти 32 млн украинцев уже выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра. Это предоставляет им доступ к бесплатным услугам, а именно к программе медицинских гарантий.
— Чтобы найти своего идеального семейного врача, спросите совета у знакомых или соседей, которым доверяете, почитайте отзывы о врачей в социальных сетях, — рассказали в Минздраве.
После этого запишитесь на прием к потенциальному кандидату и задайте ему вопросы, которые позволят определиться с выбором:
- как врач относится к прививкам?
- нужны ли витамины для профилактики?
- как он относится к гомеопатическим средствам?
- читает ли он иностранные источники профессиональной информации?
- как лечить ОРВИ?
Чтобы подписать декларацию с семейным врачом необязательно ехать к месту прописки. Медицинская помощь не привязана к месту регистрации или фактического проживания. Поэтому каждый может выбрать терапевта, педиатра или семейного врача в медицинском учреждении любого населенного пункта недалеко от дома или работы.
Для подписания соглашения с врачом с собой необходимо иметь паспорт и идентификационный код. А если это декларация для ребенка, то дополнительно к вашим документам нужно свидетельство о его рождении.
— В больнице ваши данные внесут в реестр, распечатают декларацию в двух экземплярах, которые надо подписать. После этого государство начнет платить лечебному учреждению деньги за ваше обслуживание, — добавили в Минздраве.
Этот документ не имеет срока действия, его не нужно подписывать каждый год. Однако в любой момент можно сменить врача. Для этого нужно прийти к новому специалисту и перезаключить декларацию с ним. Старая декларация аннулируется автоматически.
К семейному врачу можно обращаться с любыми вопросами, которые связаны со здоровьем.
Перечень анализов, который является бесплатным на первичном уровне:
- общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
- общий анализ мочи;
- глюкоза крови;
- общий холестерин;
- быстрый тест на беременность;
- быстрый тест тропонина;
- быстрый тест на ВИЧ;
- быстрый тест на вирусные гепатиты.
Подробнее о первичной медицинской помощи в Украине — читайте на Фактах ICTV.