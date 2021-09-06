Как выбрать семейного врача и подписать с ним декларацию

В Министерстве здравоохранения уверены, что большинство проблем со здоровьем человек может решить на уровне первичного звена, особенно в случае своевременного обращения.

Почти 32 млн украинцев уже выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра. Это предоставляет им доступ к бесплатным услугам, а именно к программе медицинских гарантий.

— Чтобы найти своего идеального семейного врача, спросите совета у знакомых или соседей, которым доверяете, почитайте отзывы о врачей в социальных сетях, — рассказали в Минздраве.

После этого запишитесь на прием к потенциальному кандидату и задайте ему вопросы, которые позволят определиться с выбором:

как врач относится к прививкам?

нужны ли витамины для профилактики?

как он относится к гомеопатическим средствам?

читает ли он иностранные источники профессиональной информации?

как лечить ОРВИ?

Чтобы подписать декларацию с семейным врачом необязательно ехать к месту прописки. Медицинская помощь не привязана к месту регистрации или фактического проживания. Поэтому каждый может выбрать терапевта, педиатра или семейного врача в медицинском учреждении любого населенного пункта недалеко от дома или работы.

Для подписания соглашения с врачом с собой необходимо иметь паспорт и идентификационный код. А если это декларация для ребенка, то дополнительно к вашим документам нужно свидетельство о его рождении.

— В больнице ваши данные внесут в реестр, распечатают декларацию в двух экземплярах, которые надо подписать. После этого государство начнет платить лечебному учреждению деньги за ваше обслуживание, — добавили в Минздраве.

Этот документ не имеет срока действия, его не нужно подписывать каждый год. Однако в любой момент можно сменить врача. Для этого нужно прийти к новому специалисту и перезаключить декларацию с ним. Старая декларация аннулируется автоматически.

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К семейному врачу можно обращаться с любыми вопросами, которые связаны со здоровьем.

Перечень анализов, который является бесплатным на первичном уровне:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

общий анализ мочи;

глюкоза крови;

общий холестерин;

быстрый тест на беременность;

быстрый тест тропонина;

быстрый тест на ВИЧ;

быстрый тест на вирусные гепатиты.

Подробнее о первичной медицинской помощи в Украине — читайте на Фактах ICTV.