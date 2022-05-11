Как получить бесплатную медицинскую помощь в Украине — рекомендации

Из-за войны в Украине многие граждане потеряли работу и постоянный заработок. Однако может возникнуть ситуация, когда они будут нуждаться в медицинской помощи и лекарствах.

Как получить бесплатную медицинскую помощь?

Рекомендации

Не заниматься самолечением, обратиться к врачу. Если предлагают госпитализацию – не отказываться. В стационаре человеку могут выдать бесплатное лекарство. Семейный врач препараты не выдаст, у него их нет. Знать, что базовое лекарство есть во всех стационарах. Если пациента госпитализировали и не выдают лекарства, вообще никакие, следует обратиться в администрацию больницы. Если главный врач или заместитель начинает рассказывать сказочку, что НСЗУ мало платит — позвонить по горячей линии НСЗУ 16-77 и спросить, должен ли человек покупать лекарства из списка. Если же лекарства все же нет в стационаре, просить врача писать действующее вещество, а не торговые названия препаратов. Обычно можно найти более дешевые аналоги, если не привязываться к конкретному торговому названию. Человеку следует знать, что он не должен платить за кровать/процедуру/операцию. Если требуют деньги, тоже нужно звонить на горячую линию.

В целом врачи предлагают не молчать и отстаивать свои права на бесплатную помощь.

Кроме того, есть программа Доступные лекарства. При некоторых хронических заболеваниях (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца) можно получить лекарство по сниженной цене, если взять рецепт у семейного врача. Также во многих районах/городах существуют программы по оплате других групп лекарств.

Источник: Иван Черненко