Во время гололеда зимой возникают риски упасть и травмироваться. Поэтому необходимо быть осторожными, чтобы не попасть в больницу. Однако администрация тоже должна учитывать, что человек может получить травмы из-за нерасчищенной дороги.

Юрист Ирина Браславец рассказала Фактам ICTV, кто и где должен чистить дороги в населенных пунктах, и как получить компенсацию в случае травмы вследствие гололеда.

По ее словам, обеспечивать порядок в сфере благоустройства населенных пунктов обязаны органы местного самоуправления. Они должны следить за такими местами:

территории общего пользования;

парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки — памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

памятники культурного и исторического наследия;

площади, бульвары, проспекты;

улицы, дороги, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи;

кладбища;

придомовые территории;

территории зданий и сооружений инженерной защиты территорий.

Специалист рассказала, что объем зимних работ по уборке объектов благоустройства, как правило, планируют отдельно для уборки вручную и механизированным способом, с учетом принятых режимов их выполнения.

Зимой коммунальщики обязаны осуществлять: уборку территории площадей, площадей, бульваров, проспектов и уборку придомовой территории. Она предполагает своевременную очистку от снега и льда тротуаров, дорожек, посыпку их инертными материалами и песчано-солевой смесью.

Что делать в случае падения

— Если вы упали на территории обслуживания вашего ЖЭКа, нужно сразу вызвать полицию. Они составят протокол о телесных повреждениях. Затем обратиться в больницу для фиксации травм, — советует Браславец.

Потом во внесудебном порядке вопрос решается путем обращения в организацию, которая занимается обслуживанием дома или территории, или в органы местного самоуправления — в том случае, если коммунальщики не сделали свою работу.

Самое главное в случаях возмещения вреда – это доказать вину физического или юридического лица, вследствие действий или бездействия которых человек получил травму.

Необходимо сформулировать претензию и направить ее заказным письмом с уведомлением в адрес конторы, отвечающей за эксплуатацию участка, на котором упал человек. Также необходимо указать дату, к которой пострадавший рассчитывает получить компенсацию, и прикрепить копии документов, подтверждающих такие обстоятельства.

— Во внесудебном порядке эти споры на практике редко когда решаются. А в суд люди не обращаются и не проходят эту всю процедуру по одной простой причине – судебная перспектива долговременная и финансово затратная в случае привлечения адвокатов, — подчеркнула эксперт.

Особенности обращения в суд

Для обращения в суд с соответствующим иском необходимо собрать доказательства:

фото и отрезки съемки с видеокамер, инцидента, травмы;

заключение медицинского осмотра;

рецепт врача, чеки, квитанции из аптек;

в травмпункте (скорой) вам нужно получить справку, где указано время и место обращения и вид полученной травмы;

больничный лист с указанием диагноза и периода потери трудоспособности;

письменные показания свидетелей.

В то же время для возмещения морального вреда необходимо получить заключения врачей, показания свидетелей о тяжести моральных страданий, рецепты врачей на приобретение специальных лекарственных средств для борьбы с депрессией.

Как написать заявление и куда его подавать

Написать исковое заявление поможет квалифицированный юрист или же центр предоставления бесплатной правовой помощи. Если человек получил травму на улицах города (независимо от того, упал человек в своем районе, или нет), он может обратиться в суд по месту нахождения ответчика — городского совета.

Таким образом, человек подает иск в суд по месту пребывания городского совета, который должен будет компенсировать вред, причиненный здоровью, из местного бюджета, а уже потом в порядке регресса (обратного требования) может возместить свои расходы за счет виновной организации и ее должностных лиц.

Какую компенсацию можно получить

По словам юриста, прежде всего можно получить возмещение расходов на лечение. Дополнительно закон предоставляет возможности возмещения морального вреда и реального ущерба (компенсации стоимости чистки или ремонта испорченной одежды, обуви и др.).

Причем компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда.

Ответственность, которую несут коммунальщики в соответствии с законодательством — наложение штрафа на граждан от 340 до 1 360 грн, и на должностных лиц, граждан — субъектов предпринимательской деятельности — от 850 до 1 700 грн.

Когда можно получить компенсацию

Специалист объяснила, что сроки устанавливаются КАС (Кодекс административного судопроизводства). Но довольно часто они значительно затягиваются во времени, поскольку нужно учитывать загруженность судей, время для исследования доказательств, перенос судебных заседаний по различным причинам (отпуска, больничный, неявка сторон и тому подобное).