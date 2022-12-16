Специалисты Министерства здравоохранения Украины объяснили, как в случае необходимости получить медицинскую помощь, если нет мобильной связи.

— В результате очередных российских обстрелов есть перебои с поставкой электроэнергии в разных регионах. В некоторых областях учреждения здравоохранения начали работать от генераторов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за обесточивания могут возникать перебои с мобильной связью, поэтому есть риск, что абоненты будут иметь проблемы с дозвоном на линию 103.

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Как получить медицинскую помощь, если нет мобильной связи:

изучите маршрут к ближайшему медицинскому учреждению;

выходите из дома или укрытия только тогда, когда нет угрозы собственной безопасности;

держите под рукой аптечку со всем необходимым и запасом лекарств, которые принимаете постоянно;

не выходите без аптечки на большие расстояния;

носите с собой кровоостанавливающий турникет при наличии;

знайте, как оказать первую помощь, прочитайте инструкции, которые могут спасти жизнь;

следите за сообщениями и рекомендациями по поводу оказания медицинской помощи населению от власти в своем регионе на официальных каналах (ТВ, радио);

узнайте у местных властей резервные номера телефонов на случай, если 103 будет работать с перебоями.

Главное — сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике, проверяйте информацию и будьте готовы к любой ситуации.