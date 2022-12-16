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Как получить медицинскую помощь, если нет мобильной связи — Минздрав

16 декабря 2022, 16:44
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Как получить медицинскую помощь, если нет мобильной связи — Минздрав
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины объяснили, как в случае необходимости получить медицинскую помощь, если нет мобильной связи.

— В результате очередных российских обстрелов есть перебои с поставкой электроэнергии в разных регионах. В некоторых областях учреждения здравоохранения начали работать от генераторов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за обесточивания могут возникать перебои с мобильной связью, поэтому есть риск, что абоненты будут иметь проблемы с дозвоном на линию 103.

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Как получить медицинскую помощь, если нет мобильной связи:

  • изучите маршрут к ближайшему медицинскому учреждению;
  • выходите из дома или укрытия только тогда, когда нет угрозы собственной безопасности;
  • держите под рукой аптечку со всем необходимым и запасом лекарств, которые принимаете постоянно;
  • не выходите без аптечки на большие расстояния;
  • носите с собой кровоостанавливающий турникет при наличии;
  • знайте, как оказать первую помощь, прочитайте инструкции, которые могут спасти жизнь;
  • следите за сообщениями и рекомендациями по поводу оказания медицинской помощи населению от власти в своем регионе на официальных каналах (ТВ, радио);
  • узнайте у местных властей резервные номера телефонов на случай, если 103 будет работать с перебоями.

Главное — сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике, проверяйте информацию и будьте готовы к любой ситуации.

Источник
Минздрав
Теги
відключення світла Медики медична допомога Советы
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