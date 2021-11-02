Сейчас в приложении Дія появилась новая услуга — родители после прививки ребенка от 12 лет могут получить детский Covid-сертификат.

Это возможно при введении как одной, так и двух доз.

Как получиться детский Covid-сертификат:

установить на смартфоне последнюю версию приложения Дія;

авторизоваться в нем;

добавить свидетельство о рождении ребенка;

в разделе Услуги выбрать Covid-сертификаты;

детский документ появится в приложении вместе со взрослым.

Подростки от 14 лет могут самостоятельно зарегистрироваться в Дії с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.

После этого они также могут получить справку о прививках.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. В октябре уколы могут получить дети от 12 лет, Минздрав позволил их иммунизировать.

В то же время о прививках детей младшего школьного и дошкольного возраста пока речь не идет.

Источник: Дія