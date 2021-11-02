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Как получиться детский Covid-сертификат – инструкция

2 ноября 2021, 14:01 Людмила Грубнік
вакцина против гриппа
Источник: Depositphotos

Сейчас в приложении Дія появилась новая услуга — родители после прививки ребенка от 12 лет могут получить детский Covid-сертификат.

Это возможно при введении как одной, так и двух доз.

Как получиться детский Covid-сертификат:

  • установить на смартфоне последнюю версию приложения Дія;
  • авторизоваться в нем;
  • добавить свидетельство о рождении ребенка;
  • в разделе Услуги выбрать Covid-сертификаты;
  • детский документ появится в приложении вместе со взрослым.

Подростки от 14 лет могут самостоятельно зарегистрироваться в Дії с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.

После этого они также могут получить справку о прививках.

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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. В октябре уколы могут получить дети от 12 лет, Минздрав позволил их иммунизировать.

В то же время о прививках детей младшего школьного и дошкольного возраста пока речь не идет.

Источник: Дія

Теги
Covid-сертифікат , Вакцинация , Коронавірус Covid-19
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