Сейчас в приложении Дія появилась новая услуга — родители после прививки ребенка от 12 лет могут получить детский Covid-сертификат.
Это возможно при введении как одной, так и двух доз.
Как получиться детский Covid-сертификат:
- установить на смартфоне последнюю версию приложения Дія;
- авторизоваться в нем;
- добавить свидетельство о рождении ребенка;
- в разделе Услуги выбрать Covid-сертификаты;
- детский документ появится в приложении вместе со взрослым.
Подростки от 14 лет могут самостоятельно зарегистрироваться в Дії с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.
После этого они также могут получить справку о прививках.
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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. В октябре уколы могут получить дети от 12 лет, Минздрав позволил их иммунизировать.
В то же время о прививках детей младшего школьного и дошкольного возраста пока речь не идет.
Источник: Дія