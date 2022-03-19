Переход на летнее время 2022 оказывает более негативное влияние на организм, нежели переход на зимнее время. Так происходит из-за того, что стрелки переводят на один час вперед, из-за чего люди меньше спят.

Кроме того, перевод часов может вызвать проблемы со здоровьем у людей, которые страдают от сердечно-сосудистых и хронических болезней.

Раздражительность и перепады настроения также могут быть вызваны переходом на летнее время.

Чтобы снизить к минимуму проблемы при переводе часов, врачи рекомендуют за неделю до этого начать регулярно гулять на свежем воздухе и ложиться спать приблизительно на 30 минут раньше обычного.

А уже после перевода часов стоит на несколько дней снизить нагрузку на организм на работе и в повседневной жизни. Некоторые специалисты даже рекомендуют в это время не водить автомобиль.

Хорошей помощью для организма во время переходного периода также может стать зеленый чай.

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2022 году

27 марта 2022 Украина перейдет на летнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.

Начиная с 1996 года, страна переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября, а на летнее – в последнее воскресенье марта.

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2022 году, читайте в материале Фактов ICTV.