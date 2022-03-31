Как пережить изнасилование – что делать и куда обращаться

Во время войны в Украине происходят случаи изнасилования украинских женщин российскими военными. Это преступление, в котором виноват всегда насильник, и никогда – потерпевшие. Женщины должны запомнить это правило и не бояться обращаться за помощью.

Что пострадавшая должна делать, если ее изнасиловали?

— Позаботиться о себе наилучшим образом. В первую очередь – обратиться за медицинской помощью по возможности. Сразу после – обратиться в полицию и написать заявление. Вы ни в чем не повинны, поэтому вам не должно быть стыдно. Обидчик должен быть наказан. И обязательно обратитесь за психологической помощью, – советуют психологи.

Кроме того, важно проработать свои эмоции, ведь изнасилование – это не только физическое насилие, но и эмоциональная травма.

Рекомендации:

уделить внимание эмоциям, это поможет избежать психологических проблем в будущем;

помнить, что люди по-разному реагируют на это, поэтому они будут нуждаться в разной помощи — одни отдаляются от друзей и семьи, другие — будут нуждаться в поддержке;

необходимо задуматься о профессиональной поддержке психолога, ведь такую ​​травму сложно проработать самостоятельно;

проблемы с питанием и ночные кошмары – нормальная реакция на насилие, поэтому нужно уделять этому особое внимание – пытаться полноценно питаться и высыпаться;

можно присоединиться к группе поддержки и пообщаться с людьми, которые пережили то же самое.

Главное в такой ситуации – не молчать. К примеру, чтобы получить бесплатную конфиденциальную помощь психолога или психотерапевта, нужно кратко описать свой запрос и оставить заявку на сайте tellme.com.ua.

В случае нахождения на временно оккупированной территории сообщить о преступлении можно в Офис генерального прокурора (телефон — 096 755 02 40 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal), электронная почта — conflict2022.ua@gmail.com (указать свои ФИО и средства связи).

Источник: Психологическая поддержка