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Как пережить изнасилование – что делать и куда обращаться

31 марта 2022, 08:37
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
насилля
Источник: Pixabay

Во время войны в Украине происходят случаи изнасилования украинских женщин российскими военными. Это преступление, в котором виноват всегда насильник, и никогда – потерпевшие. Женщины должны запомнить это правило и не бояться обращаться за помощью.

Что пострадавшая должна делать, если ее изнасиловали?

— Позаботиться о себе наилучшим образом. В первую очередь – обратиться за медицинской помощью по возможности. Сразу после – обратиться в полицию и написать заявление. Вы ни в чем не повинны, поэтому вам не должно быть стыдно. Обидчик должен быть наказан. И обязательно обратитесь за психологической помощью, – советуют психологи.

Кроме того, важно проработать свои эмоции, ведь изнасилование – это не только физическое насилие, но и эмоциональная травма.

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Рекомендации:

  • уделить внимание эмоциям, это поможет избежать психологических проблем в будущем;
  • помнить, что люди по-разному реагируют на это, поэтому они будут нуждаться в разной помощи — одни отдаляются от друзей и семьи, другие — будут нуждаться в поддержке;
  • необходимо задуматься о профессиональной поддержке психолога, ведь такую ​​травму сложно проработать самостоятельно;
  • проблемы с питанием и ночные кошмары – нормальная реакция на насилие, поэтому нужно уделять этому особое внимание – пытаться полноценно питаться и высыпаться;
  • можно присоединиться к группе поддержки и пообщаться с людьми, которые пережили то же самое.
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Главное в такой ситуации – не молчать. К примеру, чтобы получить бесплатную конфиденциальную помощь психолога или психотерапевта, нужно кратко описать свой запрос и оставить заявку на сайте tellme.com.ua.

В случае нахождения на временно оккупированной территории сообщить о преступлении можно в Офис генерального прокурора (телефон — 096 755 02 40 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal), электронная почта — conflict2022.ua@gmail.com (указать свои ФИО и средства связи).

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні , Изнасилование , Советы психолога , Психология
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