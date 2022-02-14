Чтобы прожить более долгую и здоровую жизнь, начать можно с диеты. Недавнее исследование показало, что вы можете добавить до 13 лет к своей жизни, если будете есть меньше красного и обработанного мяса и больше фруктов и овощей, бобовых, цельного зерна и орехов.

Согласно исследованию, продлению жизни способствуют бобовые, включая фасоль, горох и чечевицу, цельные зерна, в том числе семена растений, орехи — грецкие, миндаль, орехи пекан и фисташки.

Фактически, диета может быть таким же жизненно важным показателем, как артериальное давление, температура и частота пульса, говорит доктор Дэвид Кац, специалист в области профилактической медицины и медицины образа жизни и питания, опубликовавший исследование о том, как пищу поставить на службу профилактической медицины.

Специалисты предлагают пять способов изменить свой рацион к лучшему.

1. Отслеживайте свои привычки в еде. Многие из нас едят бездумно, толком не понимая, что кладут в рот. Вот почему осознание своих настоящих пищевых привычек — это первый шаг, — говорит сертифицированный диетолог Кэтлин Зельман.

— Запишите все, что вы едите в течение дня, и включите такие детали, как время, место и другие факторы, влияющие на ваши пищевые привычки, — сказал Зельман. — Затем откиньтесь на спинку кресла, присмотритесь повнимательнее и составьте план, как вы можете добиться большего.

Диетолог добавила, что не нужно пытаться быть идеальным, когда вы начинаете менять свой рацион. Вместо этого делайте маленькие шаги, которые вы можете выдержать. Затем повторите это на следующей неделе.

2. Планируйте успех. Доктор Том Рифаи, который ведет курс повышения квалификации по питанию и метаболическому синдрому в Гарвардской медицинской школе, предлагает изменить свою пищевую среду, включая дом, работу и машину, планируя все заранее. Берите с собой полезные обеды и закуски и не забывайте о путешествиях.

Берите в дорогу заатар и жареный миндаль со специями и розмарином. Заатар – это ароматная смесь специй, в которую входят: сумах (восточная пряность), тимьян, майоран, душица, семена фенхеля, семена кориандра, молотая корица, молотая гвоздика, обжаренные семена кунжута, морская соль. Это еще один способ ускорить ваш успешный переход к более здоровому стилю питания.

3. Уберите сахар из завтрака

Начните свой день с более здорового питания, исключив сахар из завтрака, предлагает диетолог Дина Аронсон, которая занимается оценкой питания и изменением поведения в отношении здоровья.

— Есть так много преимуществ в отказе от сахара в первом приеме пищи», — сказала она. — Ваш уровень сахара в крови остается на одном уровне, ваша энергия и креативность остаются высокими, и это задает тон на весь день.

Переосмысление завтрака — это мощный подход к изменению привычек. Отказ от сахара с утра становится привычкой.

4. Сделайте один прием пищи постным

Эксперты говорят, что самый простой способ начать есть больше растительной пищи — это один раз в день мясную пищу заменить растительной. Начните с обеда — добавление чечевицы, цельного зерна или бобов в постный салат помогает медленно повышать уровень сахара в крови, что дает вашему мозгу энергию, необходимую для того, чтобы пережить послеобеденный спад. По словам экспертов, это также снижает переедание ночью.

Попробуйте теплый салат из зерен фарро (вид пшеницы) с гранатом.

5. Ешьте то, что любите. Мы все знаем, что фрукты и овощи полезны для нас, но обычно они не являются нашими любимыми продуктами. Однако для того, чтобы эта новая привычка закрепилась, нам нужно получать удовольствие от вкусной и здоровой пищи.

— Как вы можете наслаждаться здоровой пищей, чтобы она никогда не была наказанием и всегда была наградой? Выясните, что вы любите», — сказал Аронсон. — Любите шашлык? Поджарьте цветную капусту с соусом для шашлыка.

Поработайте с экспертом или подумайте о том, как включить вкусы любимых блюд в свой распорядок дня, пока они не войдут в привычку.

Но еда сама по себе не гарантирует более долгую и здоровую жизнь. Ежедневные упражнения являются ключевыми, и они не обязательно должны быть в тренажерном зале. Исследования показывают, что простое ежедневное движение, например прогулки на природе, может улучшить здоровье и уменьшить стресс.