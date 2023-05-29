Целлюлит — структурные изменения в подкожно-жировом слое человека. Они приводят к нарушению микроциркуляции крови и оттока лимфы. “Апельсиновая корка” возникает как у женщин, так и у мужчин.

Почему появляется целлюлит и как от него избавиться, рассказывают Факты ICTV.

Почему появляется целлюлит

Причины появления целлюлита могут быть разными. Дерматокосметолог Марианна Бессараб делит их на следующие:

избыток женского гормона эстрогена — задержка жидкости в жировых клетках;

нарушение кровообращения — происходит из-за тесной одежды и малоподвижного образа жизни;

употребление искусственных пищевых продуктов и фаст-фуда, что закисляют организм;

стресс нарушает микроциркуляцию и приводит к отеку тканей;

употребление чрезмерного количества животных белков;

злоупотребление сладкой пищей — сахар задерживает воду в организме;

увеличение веса организма — нарушает лимфо- и кровоток;

алкоголь — повышает уровень инсулина и способствует появлению апельсиновой корки;

отсутствие физической нагрузки.

Как убрать целлюлит

Чтобы избавиться от целлюлита, стоит работать со своей осанкой. Посещать йогу, индивидуальные занятия у реабилитолога, кинезиолога, остеопата и т.д. — все это поможет убрать “апельсиновую корку”.

Из-за неправильного положения тела, пережимаются лимфатические сосуды и это приводит к увеличению в объеме жировых клеток, — говорит врач.

Также нужно заниматься физическими нагрузками. Марианна советует придерживаться следующих рекомендаций:

проходить ежедневно минимум 10 тысяч шагов;

вечером поднимать ноги вверх для улучшения оттока лимфы;

приседать 30-50 раз в день.

Существуют специальные массажные процедуры, которые помогут избавиться от целлюлита. Их можно выполнять как самостоятельно дома, так и посещать профессиональных мастеров.

Массажи, которые помогут убрать целлюлит, делятся на несколько видов:

сухой массаж тела, самомассаж банками;

ручной лимфодренажный массаж ручной лимфодренажный массаж;

вакуумно-роликовый массаж;

вакуумно-импульсивный массаж;

гидромассаж.

Для желаемого результата придерживайтесь здорового питания. Однако с этим вопросом лучше обратиться к специалисту, который подберет рацион под вашу конституцию тела. Важно поддерживать водный режим питья — 30 мл/кг массы тела.

Кроме этого, людям с “апельсиновой коркой” стоит делать дренажные и антицеллюлитные обертывания и принимать контрастный душ.