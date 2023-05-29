Целлюлит — структурные изменения в подкожно-жировом слое человека. Они приводят к нарушению микроциркуляции крови и оттока лимфы. “Апельсиновая корка” возникает как у женщин, так и у мужчин.
Почему появляется целлюлит и как от него избавиться, рассказывают Факты ICTV.
Почему появляется целлюлит
Причины появления целлюлита могут быть разными. Дерматокосметолог Марианна Бессараб делит их на следующие:
- избыток женского гормона эстрогена — задержка жидкости в жировых клетках;
- нарушение кровообращения — происходит из-за тесной одежды и малоподвижного образа жизни;
- употребление искусственных пищевых продуктов и фаст-фуда, что закисляют организм;
- стресс нарушает микроциркуляцию и приводит к отеку тканей;
- употребление чрезмерного количества животных белков;
- злоупотребление сладкой пищей — сахар задерживает воду в организме;
- увеличение веса организма — нарушает лимфо- и кровоток;
- алкоголь — повышает уровень инсулина и способствует появлению апельсиновой корки;
- отсутствие физической нагрузки.
Как убрать целлюлит
Чтобы избавиться от целлюлита, стоит работать со своей осанкой. Посещать йогу, индивидуальные занятия у реабилитолога, кинезиолога, остеопата и т.д. — все это поможет убрать “апельсиновую корку”.
Из-за неправильного положения тела, пережимаются лимфатические сосуды и это приводит к увеличению в объеме жировых клеток, — говорит врач.
Также нужно заниматься физическими нагрузками. Марианна советует придерживаться следующих рекомендаций:
- проходить ежедневно минимум 10 тысяч шагов;
- вечером поднимать ноги вверх для улучшения оттока лимфы;
- приседать 30-50 раз в день.
Существуют специальные массажные процедуры, которые помогут избавиться от целлюлита. Их можно выполнять как самостоятельно дома, так и посещать профессиональных мастеров.
Массажи, которые помогут убрать целлюлит, делятся на несколько видов:
- сухой массаж тела, самомассаж банками;
- ручной лимфодренажный массаж ручной лимфодренажный массаж;
- вакуумно-роликовый массаж;
- вакуумно-импульсивный массаж;
- гидромассаж.
Для желаемого результата придерживайтесь здорового питания. Однако с этим вопросом лучше обратиться к специалисту, который подберет рацион под вашу конституцию тела. Важно поддерживать водный режим питья — 30 мл/кг массы тела.
Кроме этого, людям с “апельсиновой коркой” стоит делать дренажные и антицеллюлитные обертывания и принимать контрастный душ.