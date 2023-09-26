Как работает система обратного осмоса

Водопроводная вода проходит подготовку на водоочистных станциях, но ее качество и безопасность вызывают справедливые сомнения.

Инженерные сети и узлы, по которым вода поступает в наши краны, изношены, в процессе транспортировки из труб попадают примеси, которые ухудшают вкус, могут стать причиной заболеваний.

Решить проблему позволяет доочистка конечным потребителем.

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Фильтры представлены механическими элементами, способными задерживать крупные частицы, сорбционными, наполненными пористыми веществами, которые поглощают загрязнения.

Фильтр обратного осмоса – третий тип, который характеризует повышенная эффективность: при очистке удаляются как механические, так и органические примеси, вирусы, бактерии.

Технология представляет собой очистку на молекулярном уровне.

Жидкость под давлением подается на полупроницаемую мембрану, мелкие поры пропускают молекулы воды, но становятся непреодолимой преградой для примесей, в том числе и тех, которые растворены в жидкости.

Задерживаются минеральные, микробиологические загрязнители, соли тяжелых металлов, ионы, ответственные за жесткость.

Фильтр с обратным осмосом для многоступенчатой очистки

Обратный осмос использует многоступенчатую систему очистки, которая состоит из предварительной подготовки, фильтрации и постподготовки. Для предварительного этапа используются:

Картриджи из вспененного полипропиленового волокна. Задерживают нерастворимые в воде частицы и химические соединения, размер которых превышает 4 мкм. На этом этапе удаляется песок, мел, ржавчина, частички водорослей.

Гранулированный активированный кокосовый уголь – сорбционное вещество, удаляющее хлор и его соединения, пестициды.

Этап тонкой механической очистки, удаляются частицы размером в 1 мкм.

Подготовительный этап предотвращает попадания крупных частиц и хлора на мембрану для основной очистки, продлевая срок службы элемента.

Полупроницаемая мембрана обеспечивает задержку от 90 до 98% загрязнителей. Сквозь материал с мелкой перфорацией проходят только молекулы воды.

В результате работы техники получаемая жидкость по характеристикам схожа с дистиллированной. Это является недостатком технологии: вместе с вредными веществами удаляются и полезные микроэлементы.

Для нейтрализации такого эффекта используют постобработку. Вода проходит через брикетированный активированный кокосовый уголь, который делает вкус более мягким и сладким.

Дополнительно устанавливается минерализатор – картридж, наполненный натуральными материалами, частично растворимыми в воде. На этом этапе жидкость насыщается ионами кальция и магния, железом, цинком, другими полезными микроэлементами.

Система осмос для бытового использования

Очистить осмосом воду можно в бытовых условиях.

Предназначенные для домашнего использования установки компактные, производительности достаточно, чтобы обеспечить водой для питья и приготовления пищи семью.

Установки делятся на прямоточные и снабженные накопительным баком.

Прямоточные более компактные, включение происходит вместе с открытием крана, скорость работы зависит от давления и производительности мембраны.

Устройства с накопительными баками проводят предварительную и основную фильтрацию, очищенная жидкость накапливается в баке, а при открытии крана проходят через постфильтры.

Объем бака составляет до 10 литров, производительность бытовых моделей от 5 до 20 литров в час.

Работа обратного осмоса основывается на разнице в давлении. Для нормального функционирования потребуется давление 2,8 атмосфер.

В многоквартирных домах на первых этажах давление может быть достаточным, жителям верхних этажей можно устанавливать системы со встроенным насосом, повышающим давление.