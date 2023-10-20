Ученые из Женевского университета с помощью призрачного пальца в лаборатории заставляли людей слышать призрачные голоса, чтобы понять причину этого явления.

Несколько лет назад ученые из Швейцарии нашли способ вызывать у людей галлюцинации. Они не использовали ЛСД или камеры сенсорной депривации.

Вместо этого они сажали участников эксперимента в кресла и просили их нажать кнопку, которая через долю секунды вызывала стержень, который мягко нажимал на их спину. После нескольких раундов у добровольцев возникло ощущение, что за ними кто-то стоит.

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Столкнувшись с несоответствием между своими действиями и ощущениями, их разум придумал другое объяснение: призрачное присутствие кого-то в комнате.

В новом исследовании ученые из той же лаборатории использовали установку призрачного пальца, чтобы исследовать другой вид галлюцинаций: слуховые голоса.

Они обнаружили, что добровольцы с большей вероятностью сообщали о том, что слышали голос, когда между нажатием кнопки и прикосновением стержня была задержка, чем когда задержки не было.

По словам исследователей, результаты показывают, что неврологические корни галлюцинаций лежат в том, как мозг обрабатывает противоречивые сигналы из окружающей среды.

— Слышать призрачные голоса люди могут чаще, чем вы думаете, — утверждает научный сотрудник Паво Орепич.

По его словам, в ходе опросов ученые обнаружили, что многие люди без психиатрического диагноза, возможно, от 5 до 10% населения в целом, сообщают, что в какой-то момент своей жизни слышали бестелесный голос.

На самом деле существует континуум этих переживаний, отмечает ученый. По его словам, у всех нас случаются галлюцинации в определенные моменты, например, если мы устали.

По словам Орепика, если углубляться в то, как мозг создает ощущения голоса, когда его нет, можно полагаться на помощь людей, которые регулярно слышат голоса — например, медиумов, которые чувствуют, что могут общаться с мертвыми.

Ученый отметил, что дальнейшие изучения опыта медиумов могут в итоге помочь людям, чьи галлюцинации тревожны и разрушительны, обрести покой.