Во время войны по ряду причин, таких как повышение температуры воздуха, ухудшение качества питьевой воды, ненадлежащее соблюдение санитарных норм из-за оккупации территорий могут возникать вспышки или эпидемии инфекционных болезней, в частности – холеры.

В Центре общественного здоровья дали советы, как уберечься от холеры во время войны.

Холера – это острая диарейная инфекция, возникающая при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139. Болезнь передается фекально-оральным путем от человека к человеку, чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, во время купания, а также через еду и во время бытовых контактов. Без должного лечения может привести к смерти.

Сейчас смотрят

Источником возбудителя инфекции является заболевший человек или носитель вибрионов. Холерный вибрион может сохранять жизнеспособность в воде в течение длительного времени, в пищевых продуктах при комнатной температуре — в течение 2-5 дней, на поверхности плодов и овощей в условиях солнечного освещения — в течение восьми часов, при низких температурах и в морской воде — двух недель и более, в кишечнике отдельных речных и морских животных – несколько месяцев.

Симптомы холеры:

частый, до 10 и более раз в сутки, понос. Из-за чего в организме происходит потеря огромного количества воды. Как следствие – сгущение крови и обезвоживание;

мышечные судороги, появляющиеся из-за потери с жидкостью микроэлементов;

обострение черт лица, западание глаз, посинение губ и ушных раковин;

наличие холодной кожи. Холера сопровождается нормальной или даже пониженной температурой тела;

потеря упругости кожи, из-за чего она легко собирается в складки и очень долго расправляется, а кожа стоп и рук становится морщинистой;

одышка, резкая слабость.

В ЦОЗ подчеркивают, что при возникновении первых симптомов, нужно немедленно обратиться к врачу.

В то же время, чтобы избежать заболевания, необходимо соблюдать следующие правила:

кипятить воду. При кипячении холерный вибрион погибает в течение минуты;

соблюдать элементарные правила личной гигиены, тщательно мыть руки перед тем, как брать или готовить еду, после посещения туалета;

следить за качеством пищевых продуктов, не употреблять их, если есть сомнения в соблюдении их хранения и происхождения;

по возможности использовать специальные средства (таблетки) для обеззараживания воды перед ее кипячением;

мыть овощи и фрукты перед употреблением, если есть сомнения в качестве воды, то не употреблять фрукты и овощи без термической обработки;

тщательно готовить еду, проваривать и прожаривать продукты перед употреблением.

ЦОЗ напомнил, что своевременно начатое лечение нетяжелой формы холеры заканчивается полным выздоровлением. При отсутствии эффективной терапии в течение 2-3 дней у больного может развиться кома, возможны летальные исходы.

Отметим, что в Мариуполе есть угроза распространения опасных инфекций из-за того, что оккупанты не в состоянии обеспечить имеющееся население продуктами, водой и медикаментами.

Источник: ЦОЗ