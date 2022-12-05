Эксперты рассказали, как отличить обычную забывчивость и рассеянность от серьезного расстройства психики под названием синдром дефицита внимания и гиперактивность (СДВГ).

Сообщается, что примерно у 4% взрослых в США имеется достаточно симптомов, чтобы квалифицироваться как СДВГ, но, по оценкам, только каждый десятый из них диагностируется и лечится.

По словам специалистов, у взрослых чаще встречаются такие симптомы, как забывчивость, проблемы с концентрацией внимания и самоорганизацией, а также проблемы с регулированием эмоций, могут возникать чрезмерные беспокойство и тревога.

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— В результате у многих взрослых может быть диагностирована депрессия или тревожность, хотя на самом деле основной проблемой является СДВГ, — отмечают эксперты.

По их словам, у человека должно быть пять из девяти симптомов, чтобы диагностировать СДВГ. Эти симптомы условно можно разделить на три категории:

проблемы с производительностью (прокрастинация на работе или неспособность закончить работу по дому);

память (частая потеря телефона или ключей или забывание взять молоко по дороге домой);

организация объектов и времени (беспорядок в доме или постоянное опаздывание).

По идее, у человека может быть СДВГ, если эти симптомы негативно влияют на две или более сферы жизни, такие как работа, дом и отношения. Если в вашем доме беспорядок, но вы успешны на работе, а ваша личная жизнь богата и приносит удовлетворение, вы, вероятно, не соответствуете диагнозу.

Кроме того, по словам специалистов, проблемы могут быть вызваны другой медицинской или психологической проблемой — недавними травмирующими или стрессовыми событиями.

— Существует по меньшей мере дюжина психических и когнитивных состояний, которые могут имитировать СДВГ, а также значительный список заболеваний, — отмечают психиатры.

И рекомендуют при подозрении у человека, что у него СДВГ, пройти полное обследование. Ведь без лечения люди с этим заболеванием имеют более высокий риск ранней смерти, как в результате несчастных случаев, так и в результате самоубийства.

По словам медиков, у них также больше шансов столкнуться с финансовыми, юридическими проблемами, употреблением психоактивных веществ, небезопасным сексуальным поведением и небезопасным вождением. Но при эффективном лечении эти риски резко снижаются.