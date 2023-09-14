Представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Шевченковского района Киева Сергей Рунчев на брифинге в Military Media Center рассказал, как военнослужащий может получить единоразовую денежную выплату в случае ранения.

Как отметил Рунчев, согласно постановлению Кабмина Украины, единоразовая денежная помощь военнослужащим назначается и выплачивается в таких случаях:

в случае установления инвалидности вследствие ранения (контузии, травмы или увечья) при исполнении обязанностей военной службы;

в случае установления инвалидности, наступившей вследствие заболевания или несчастного случая при прохождении военной службы.

В этих случаях размер денежного пособия, в зависимости от установленной группы инвалидности, составляет: от 250 до 400-кратного прожиточного минимума (в случае выполнения воинской обязанности); от 70 до 120-кратного прожиточного минимума при прохождении военной службы.

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Прожиточный минимум по состоянию на 1 января года составляет 2 684 грн.

Также, как пояснили в ТЦК и СП, одноразовая денежная помощь назначается и выплачивается в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности в случаях ранения (контузии, травмы или увечья).

В зависимости от степени утраты частичной трудоспособности размер выплат составляет:

70-кратный прожиточный минимум, если потеря трудоспособности наступила в период военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения;

50-кратный прожиточный минимум в период прохождения срочной военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения.

Для назначения и выплаты Министерством обороны Украины единовременной денежной помощи военнослужащий должен обратиться в районный ТЦК и СП по месту своего жительства и предоставить следующие документы: