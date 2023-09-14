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Как военному получить единоразовую денежную помощь в случае ранения — алгоритм действий

14 сентября 2023, 12:27
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
гроші
Источник: Pexels

Представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Шевченковского района Киева Сергей Рунчев на брифинге в Military Media Center рассказал, как военнослужащий может получить единоразовую денежную выплату в случае ранения.

Как отметил Рунчев, согласно постановлению Кабмина Украины, единоразовая денежная помощь военнослужащим назначается и выплачивается в таких случаях:

  • в случае установления инвалидности вследствие ранения (контузии, травмы или увечья) при исполнении обязанностей военной службы;
  • в случае установления инвалидности, наступившей вследствие заболевания или несчастного случая при прохождении военной службы.

В этих случаях размер денежного пособия, в зависимости от установленной группы инвалидности, составляет: от 250 до 400-кратного прожиточного минимума (в случае выполнения воинской обязанности); от 70 до 120-кратного прожиточного минимума при прохождении военной службы.

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Прожиточный минимум по состоянию на 1 января года составляет 2 684 грн.

Также, как пояснили в ТЦК и СП, одноразовая денежная помощь назначается и выплачивается в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности в случаях ранения (контузии, травмы или увечья).

В зависимости от степени утраты частичной трудоспособности размер выплат составляет:

  • 70-кратный прожиточный минимум, если потеря трудоспособности наступила в период военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения;
  • 50-кратный прожиточный минимум в период прохождения срочной военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения.
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Для назначения и выплаты Министерством обороны Украины единовременной денежной помощи военнослужащий должен обратиться в районный ТЦК и СП по месту своего жительства и предоставить следующие документы:

  • заявление установленного образца;
  • согласие на обработку персональных данных;
  • паспорт гражданина Украины, а для лиц без гражданства и иностранцев – документ, удостоверяющий их личность;
  • документ о присвоении регистрационного номера налогоплательщика;
  • выписку из приказа об исключении из списков личного состава из воинской части;
  • свидетельство о болезни или выписке из протокола Центральной военно-врачебной комиссии о причинной связи;
  • копию справки МСЭК;
  • справку об обстоятельствах травмы, ранения (контузии).

Источник
Интерфакс-Украина
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