Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что делать, если из-за перебоев со связью украинцы не могут дозвониться на 103.
— Иногда украинцы не могут дозвониться на 103 из-за перебоев со связью, которые случаются в результате российских террористических атак, — говорится в сообщении.
Если не можете вызвать скорую с мобильного, используйте:
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- стационарную связь;
- региональные мобильные интернет-приложения;
- экстренный набор на телефоне.
При этом отмечается, что благодаря генераторам оперативно-диспетчерская служба работает даже во время отключения электроэнергии – звонки на 103 принимают во всех регионах Украины.