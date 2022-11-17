Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Как вызвать скорую, если есть перебои со связью — Ляшко

17 ноября 2022, 15:30
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
скорая помощь
Источник: Depositphotos

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что делать, если из-за перебоев со связью украинцы не могут дозвониться на 103.

— Иногда украинцы не могут дозвониться на 103 из-за перебоев со связью, которые случаются в результате российских террористических атак, — говорится в сообщении.

Читайте также:
вакцинацияЭксперты Минздрава рассказали, в каких случаях прививку следует отложить

Если не можете вызвать скорую с мобильного, используйте:

Сейчас смотрят
  • стационарную связь;
  • региональные мобильные интернет-приложения;
  • экстренный набор на телефоне.

При этом отмечается, что благодаря генераторам оперативно-диспетчерская служба работает даже во время отключения электроэнергии – звонки на 103 принимают во всех регионах Украины.

Источник
Минздрав
Теги
МОЗ Украины швидка допомога
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь