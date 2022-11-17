Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что делать, если из-за перебоев со связью украинцы не могут дозвониться на 103.

— Иногда украинцы не могут дозвониться на 103 из-за перебоев со связью, которые случаются в результате российских террористических атак, — говорится в сообщении.

Если не можете вызвать скорую с мобильного, используйте:

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стационарную связь;

региональные мобильные интернет-приложения;

экстренный набор на телефоне.

При этом отмечается, что благодаря генераторам оперативно-диспетчерская служба работает даже во время отключения электроэнергии – звонки на 103 принимают во всех регионах Украины.