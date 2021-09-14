Все сейчас только и говорят, что о сниженном иммунитете и необходимости его проверить и поднять. А нужно ли это делать, и правда ли, что иммунитет у всех поголовно снижается?

На этот вопрос на своем YouTube-канале отвечает доктор Евгений Комаровский.

— На самом деле многочисленные разговоры об иммунитете и о его снижении нужны тем, кто продает лекарства, якобы повышающие иммунитет, — объясняет доктор. — Большинство из них — препараты с недоказанным действием.

Нам же, прежде чем глотать подобные пилюли, нужно осознать, что любое средство, способное реально понизить или повысить иммунитет, имеет много побочных эффектов.

— Считается нормой, если ребенок, посещающий детский коллектив, болеет острыми респираторными заболеваниями от шести до 12 раз в год, — говорит Евгений Комаровский.

Когда он болеет несколько раз, это значит, что столько же раз он выздоравливает, объясняет доктор. Это говорит о том, что иммунитет у него нормальный.

— Главный признак пониженного иммунитета, это когда человек не может произнести фразу «Я выздоровел», когда он болен практически постоянно, когда любой чих дает осложнения, — объясняет Евгений Комаровский.

Доктор обращает внимание на то, что множество лабораторий за ваши деньги предлагают вам множество методов исследования иммунитета. Но чтобы оценить иммунитет, достаточно клинического анализа крови, который сможет проанализировать семейный врач.

Запомните, если вы думаете, что у вас проблемы с иммунитетом, вам нужны:

семейный врач анализ крови задуматься о вашем образе жизни

Именно об образе жизни, а не о волшебной таблетке, советует Комаровский.

Чтобы улучшить иммунитет, нужно обратить внимание и на питание, и добавить в свой рацион ряд продуктов. Это положительно отразится на общем самочувствии и на способности организма бороться с различными заболеваниями.

Источник: Евгений Комаровский