Российские агрессоры обстреливают химические объекты Украины и иногда попадают в склады или цистерны с химическими веществами. Они чаще всего несут очень большую угрозу людям и окружающей среде. Как поступить, когда вы оказались в зоне химической опасности?

Симптомы воздействия азотной кислоты

При попадании малых доз азотной кислоты на слизистые дыхательных путей, возникают признаки бронхита, кружится голова.

От большой дозы отекают легкие, человек может умереть от удушья.

Когда пар или кислота попадает в глаза, начинается конъюнктивит и отмирание роговицы. Это может привести к потере зрения.

Как защититься

Чтобы защитить себя от азотного облака, нужно прежде всего спрятаться в помещение, если при взрыве вы находились на открытом воздухе.

Если вы находились в помещении (дома), закройте дверь и окна. Желательно завесить их тканью, смоченной в растворе лимонной кислоты или слабом растворе уксуса.

Если вы были в укрытии, оставайтесь в нем до официального уведомления властей о дальнейшем плане действий.

Важно защитить дыхательные пути от паров азотной кислоты. Самый простой способ – это надеть респиратор, если он у вас есть.

Если нет респиратора, сделайте маску из ткани или ватно-марлевую повязку, которая также защитит органы дыхания.

На какую бы часть тела ни попала азотная кислота, в глаза, на кожу, или вы дышали парами ядовитого вещества – основное правило – промыть пораженное место большим количеством воды.

Источник: НСЗУ