Война, которую развязала Россия против Украины, длится уже более двух месяцев. Часть страны в руинах. Миллионы украинцев стали переселенцами.

Но где бы ни были наши люди, все мысли о доме, Родине, о конце войны и о том, что будет дальше.

А дальше будет жизнь и восстановление. Для этого нам нужны силы и здоровье.

Так что даже в сложившихся условиях нужно заботиться о здоровье. Потому что восстанавливать утраченное здоровье тяжело, дорого, а иногда невозможно.

Что же делать, чтобы сохранить здоровье во время войны?

Шаг 1. Заботьтесь о ментальном здоровье. Получайте дозированную информацию только из официальных источников. Выполняйте повседневную ежедневную домашнюю работу, планируйте жизнь, соблюдая правила маленьких шагов.

Если нуждаетесь в психологической помощи, не бойтесь обращаться к психологу.

Горячая линия Министерства здравоохранения по номеру 0 800 211 444 предлагает квалифицированную бесплатную помощь психологов. Она работает с 9-00 до 18-00 часов в рабочие дни и с 10-00 до 17-00 в выходные.

Шаг 2. Если не можете начать с себя – начните с помощи другим. Например, помогите родным или знакомым рядом с вами. Узнайте, нужна ли им медицинская помощь. Выясните, где и как они могут получить необходимую медицинскую помощь, и как изменились правила ее предоставления во время военных действий.

Для подробной информации можно звонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Также при необходимости помогите старшим родным получить доступное лекарство по электронному рецепту.

Шаг 3. Получите консультацию семейного врача по здоровому питанию, физической активности и следуйте этим рекомендациям.

Здоровье можно сохранить, выполняя самые простые вещи – движение утром или в течение дня, просмотр ежедневного рациона и включение в него полезных продуктов.

За индивидуальными рекомендациями по здоровому образу жизни обращайтесь к семейному врачу. Это входит в список бесплатных услуг первичной медицинской помощи. Следуя советам, вы быстро почувствуете, что появилось гораздо больше сил.

Если вы или ваш врач переехали, вы можете обратиться к нему по телефону, мессенджерам, по почте. Или – посетить специалиста в ближайшем учреждении первичной медицинской помощи. Заключать для этого новую декларацию не нужно.

Шаг 4. Следите за важными показателями здоровья.

В условиях хронического стресса важно отслеживать любые изменения самочувствия. Однако в стрессе человек может не замечать незначительные ухудшения. Поэтому напоминаем, что необходимо регулярно измерять давление тем, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой, людям с сахарным диабетом регулярно измерять уровень сахара в крови.

Шаг 5. Необходимо принимать все лекарства, которые назначены врачом, непрерывно. Это очень важно. Теперь можно получать лекарства по Программе Доступные лекарства, по электронному рецепту, можно попросить вашего врача по телефону выписать необходимые лекарства.

Кроме того, рецепт может быть и в бумажной форме. Аптеки, имеющие договор с НСЗУ и принимающие бумажные рецепты во время действия военного положения.

Шаг 6. Не откладывайте визит – посетите врачей, которые вам нужны. Если вы в безопасности, позаботьтесь о медицинских процедурах, которые должны были сделать до войны и отложили из-за военных действий.

Если до войны нуждались в определенных обследованиях – возьмите направление и пройдите их. Если у вас уже есть направление к узкому специалисту или на исследование, позвоните в контакт-центр НСЗУ, чтобы узнать адрес ближайшего заведения, которое имеет ресурсы и где работает нужный специалист.

Если требуется плановая медицинская операция – возьмите направление у лечащего врача и узнайте в контакт-центре НСЗУ перечень заведений, которые проводят необходимые операции во время военного положения.

Не забывайте, что Программа медицинских гарантий работает в Украине, несмотря на войну. Вы можете получить бесплатную качественную медицинскую помощь, когда это требуется.

Источник: НСЗУ