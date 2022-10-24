Эксперты Центра общественного здоровья Минздрава Украины поделились ценными советами о том, как сохранить продукты в безопасности, если из-за отключения электричества не работает холодильник.

— Охлажденные или замороженные продукты питания могут быть опасными для употребления в случае отключения электроэнергии, — предупреждают специалисты.

Советы, которые помогут сохранить продукты:

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