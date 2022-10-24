Эксперты Центра общественного здоровья Минздрава Украины поделились ценными советами о том, как сохранить продукты в безопасности, если из-за отключения электричества не работает холодильник.
— Охлажденные или замороженные продукты питания могут быть опасными для употребления в случае отключения электроэнергии, — предупреждают специалисты.
Советы, которые помогут сохранить продукты:
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- позаботьтесь о безопасной температуре в холодильнике и морозильной камере. В холодильнике должна быть температура 4°С или ниже. В морозильной камере — 0°С или ниже;
- подготовьтесь к чрезвычайной ситуации. Заморозьте контейнеры с водой, чтобы сохранить температуру 4°С или ниже, если вам придется вынимать продукты из холодильника. По возможности приобретите сухой или блочный лед;
- когда электроэнергию уже отключили, держите дверцы холодильника и морозильной камеры закрытыми. Так продукты остаются безопасными до четырех часов в холодильнике, 48 часов в полной морозилке, 24 часов в полупустой морозилке. Если электричество отключено более четырех часов, поместите лед к продуктам в холодильник;
- никогда не пробуйте пищу на вкус, чтобы проверить ее безопасность. Если сомневаетесь, выбросьте ее;
- выбрасывайте из холодильника продукты, которы быстро портятся (мясо, рыбу, нарезанные фрукты и овощи, яйца, молочные продукты и их остатки) через четыре часа без электроэнергии или источника холода;
- выбрасывайте любую пищу с необычным запахом, цветом или текстурой;
- проверяйте температуру продуктов, которые хранятся в морозилке или в холодильнике с дополнительным источником холода. Выбросьте еду, если температура выше 4°С. Это можно проверить с помощью термометра в холодильнике или морозилке;
- вы можете безопасно повторно заморозить или приготовить замороженные продукты, которые все еще содержат ледяные кристаллы или имеют температуру 4°C или ниже.