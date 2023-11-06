Все чаще власти предупреждают украинцев о сложной зиме, поэтому вполне вероятно, что в холодное время года в домах будет не очень тепло. При низкой температуре больше всего страдают наши ноги, ведь не всегда удается держать их в тепле.
Замерзшие ноги могут стать импульсом для массы серьезных заболеваний. Поэтому мы должны следить за тем, чтобы наши конечности не переохлаждались. Как согреть ноги зимой и почему они мерзнут даже в обуви – читайте в материале.
Почему ноги в обуви мерзнут: объясняет врач
Как утеплить обувь, чтоб согреть ноги
Как согреть ноги дома: лайфхаки
Почему ноги в обуви мерзнут: объясняет врач
Подолог Виктория Москальчук утверждает, чтобы ноги и руки были теплыми, к ним должно поступать достаточно крови. Эксперт выделяет самые распространенные причины, по которым могут мерзнуть конечности:
- переохлаждение;
- неудобная зимняя обувь;
- обморожение ног, которое было в прошлом или теперь;
- соблюдение диет (нарушается обмен веществ, наблюдается недостаточное количество витаминов);
- пребывание в некомфортной температуре (для некоторых людей приемлемый показатель +18, а другие хорошо чувствуют себя при +25);
- плохое кровоснабжение ног, потому что они постоянно изогнуты в сидячей позе;
- нарушенный кровоток (нарушение периферического капиллярного кровоснабжения).
Кровь плохо циркулирует из-за:
- пониженного гемоглобина или железодефицитной анемии;
- недостаточности витаминов Е, А;
- пониженного давления;
- сахарного диабета;
- проблем с сосудами;
- синдрома Рейно;
- гипотириоза;
- вегетососудистой дистонии по гипотоническому типу;
- варикозного расширения вен;
- повышенного уровня холестерина;
- нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.
Когда следует обратиться к врачу
Если нижние конечности мерзнут, при этом они в тепле или обуви – нужно найти причину. Для более точной постановки диагноза врач может назначить ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов, реовазографию (РВГ) для диагностики циркуляции крови в верхних и нижних конечностях, а также сосудов головного мозга и шеи.
Как утеплить обувь, чтобы согреть ноги
- Стельки из хлопка или меха. Вместо обычных стелек используйте варианты из более теплых материалов, которые помогут сохранять тепло дольше.
- Теплоотражатели. Из них можно с легкостью изготовить самодельные стельки.
- Сухая горчица. Не очень практичный способ, но в крайнем случае может помочь. Сухую горчицу нужно просто насыпать в носки. Одну пару наденьте на босу ногу, а сверху – пару с горчицей внутри.
- Перечный пластырь. Просто наклейте его на тонкий хлопчатобумажный носок, наденьте его на ногу, а сверху еще один, но уже теплый.
Как согреть ноги дома: лайфхаки
- носите термобелье;
- избегайте кофеина и никотина;
- минимизируйте употребление спиртных напитков;
- регулярно занимайтесь спортом;
- используйте грелку;
- сделайте самомассаж стоп и рук;
- избегайте стресса;
- забудьте о позе нога на ногу;
- сбалансированно питайтесь;
- пейте согревающие и травяные чаи;
- принимайте контрастный душ;
- перед сном делайте ванночки для ног с морской солью (1 ст. ложка на 1 л воды), если нет противопоказаний;
- употребляйте витаминные комплексы по рекомендации врача.