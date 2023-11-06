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Как согреть ноги зимой и почему они мерзнут даже в обуви: отвечает подолог

6 ноября 2023, 20:24
Анна Голишевская редактор ленты
Как согреть ноги зимой и почему они мерзнут даже в обуви: отвечает подолог
Источник: Unsplash

Все чаще власти предупреждают украинцев о сложной зиме, поэтому вполне вероятно, что в холодное время года в домах будет не очень тепло. При низкой температуре больше всего страдают наши ноги, ведь не всегда удается держать их в тепле.

Замерзшие ноги могут стать импульсом для массы серьезных заболеваний. Поэтому мы должны следить за тем, чтобы наши конечности не переохлаждались. Как согреть ноги зимой и почему они мерзнут даже в обуви – читайте в материале.

Почему ноги в обуви мерзнут: объясняет врач

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Почему ноги в обуви мерзнут: объясняет врач

Подолог Виктория Москальчук утверждает, чтобы ноги и руки были теплыми, к ним должно поступать достаточно крови. Эксперт выделяет самые распространенные причины, по которым могут мерзнуть конечности:

  • переохлаждение;
  • неудобная зимняя обувь;
  • обморожение ног, которое было в прошлом или теперь;
  • соблюдение диет (нарушается обмен веществ, наблюдается недостаточное количество витаминов);
  • пребывание в некомфортной температуре (для некоторых людей приемлемый показатель +18, а другие хорошо чувствуют себя при +25);
  • плохое кровоснабжение ног, потому что они постоянно изогнуты в сидячей позе;
  • нарушенный кровоток (нарушение периферического капиллярного кровоснабжения).

Кровь плохо циркулирует из-за:

  • пониженного гемоглобина или железодефицитной анемии;
  • недостаточности витаминов Е, А;
  • пониженного давления;
  • сахарного диабета;
  • проблем с сосудами;
  • синдрома Рейно;
  • гипотириоза;
  • вегетососудистой дистонии по гипотоническому типу;
  • варикозного расширения вен;
  • повышенного уровня холестерина;
  • нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Когда следует обратиться к врачу

Если нижние конечности мерзнут, при этом они в тепле или обуви – нужно найти причину. Для более точной постановки диагноза врач может назначить ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов, реовазографию (РВГ) для диагностики циркуляции крови в верхних и нижних конечностях, а также сосудов головного мозга и шеи.

Как утеплить обувь, чтобы согреть ноги

  1. Стельки из хлопка или меха. Вместо обычных стелек используйте варианты из более теплых материалов, которые помогут сохранять тепло дольше.
  2. Теплоотражатели. Из них можно с легкостью изготовить самодельные стельки.
  3. Сухая горчица. Не очень практичный способ, но в крайнем случае может помочь. Сухую горчицу нужно просто насыпать в носки. Одну пару наденьте на босу ногу, а сверху – пару с горчицей внутри.
  4. Перечный пластырь. Просто наклейте его на тонкий хлопчатобумажный носок, наденьте его на ногу, а сверху еще один, но уже теплый.

Как согреть ноги дома: лайфхаки

  • носите термобелье;
  • избегайте кофеина и никотина;
  • минимизируйте употребление спиртных напитков;
  • регулярно занимайтесь спортом;
  • используйте грелку;
  • сделайте самомассаж стоп и рук;
  • избегайте стресса;
  • забудьте о позе нога на ногу;
  • сбалансированно питайтесь;
  • пейте согревающие и травяные чаи;
  • принимайте контрастный душ;
  • перед сном делайте ванночки для ног с морской солью (1 ст. ложка на 1 л воды), если нет противопоказаний;
  • употребляйте витаминные комплексы по рекомендации врача.
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