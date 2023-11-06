Все чаще власти предупреждают украинцев о сложной зиме, поэтому вполне вероятно, что в холодное время года в домах будет не очень тепло. При низкой температуре больше всего страдают наши ноги, ведь не всегда удается держать их в тепле.

Замерзшие ноги могут стать импульсом для массы серьезных заболеваний. Поэтому мы должны следить за тем, чтобы наши конечности не переохлаждались. Как согреть ноги зимой и почему они мерзнут даже в обуви – читайте в материале.

Почему ноги в обуви мерзнут: объясняет врач

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Почему ноги в обуви мерзнут: объясняет врач

Подолог Виктория Москальчук утверждает, чтобы ноги и руки были теплыми, к ним должно поступать достаточно крови. Эксперт выделяет самые распространенные причины, по которым могут мерзнуть конечности:

переохлаждение;

неудобная зимняя обувь;

обморожение ног, которое было в прошлом или теперь;

соблюдение диет (нарушается обмен веществ, наблюдается недостаточное количество витаминов);

пребывание в некомфортной температуре (для некоторых людей приемлемый показатель +18, а другие хорошо чувствуют себя при +25);

плохое кровоснабжение ног, потому что они постоянно изогнуты в сидячей позе;

нарушенный кровоток (нарушение периферического капиллярного кровоснабжения).

Кровь плохо циркулирует из-за:

пониженного гемоглобина или железодефицитной анемии;

недостаточности витаминов Е, А;

пониженного давления;

сахарного диабета;

проблем с сосудами;

синдрома Рейно;

гипотириоза;

вегетососудистой дистонии по гипотоническому типу;

варикозного расширения вен;

повышенного уровня холестерина;

нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Когда следует обратиться к врачу

Если нижние конечности мерзнут, при этом они в тепле или обуви – нужно найти причину. Для более точной постановки диагноза врач может назначить ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов, реовазографию (РВГ) для диагностики циркуляции крови в верхних и нижних конечностях, а также сосудов головного мозга и шеи.

Как утеплить обувь, чтобы согреть ноги

Стельки из хлопка или меха. Вместо обычных стелек используйте варианты из более теплых материалов, которые помогут сохранять тепло дольше. Теплоотражатели. Из них можно с легкостью изготовить самодельные стельки. Сухая горчица. Не очень практичный способ, но в крайнем случае может помочь. Сухую горчицу нужно просто насыпать в носки. Одну пару наденьте на босу ногу, а сверху – пару с горчицей внутри. Перечный пластырь. Просто наклейте его на тонкий хлопчатобумажный носок, наденьте его на ногу, а сверху еще один, но уже теплый.

Как согреть ноги дома: лайфхаки