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Как уменьшить количество сахара в рационе — топ-5 советов

7 октября 2021, 11:55 Людмила Грубнік
їжа
Источник: Pixabay

Каждый день человек потребляет большое количество сахара. С этим могут не согласиться те, кто отказался от него в чистом виде и пьет, например, несладкий кофе. Однако сахар продолжает попадать в организм с другими продуктами питания. И речь идет не только о сладкой выпечке или мороженом, а и о хлебе, соусах, консервации, фруктах.

Считается, что большое количество сахара вредит здоровью. Предупредить развитие негативных последствий можно, сократив его потребление.

Как уменьшить количество сахара в рационе

  • Читать этикетки на готовых продуктах, которые покупаются в магазинах и супермаркетах.
  • Не увлекаться искусственными подсластителями (аспартам, стевия). Они могут вызывать зависимость, из-за чего человеку будет хотеться потреблять больше таких продуктов.
  • Развивать привычки, которые будут мешать потреблять сладкое. Например, чистить зубы после приема пищи.
  • Не отказываться полностью от него. Любой запрет — это соблазн, поэтому можно позволять раз в день съесть небольшой ломтик черного шоколада или зефир.
  • Искать полезную альтернативу — вместо торта фруктовый салат, молочный шоколад заменить черный, сладкий йогурт — несладким с ягодами или медом.
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Сокращение потребление сахара сделает рацион более здоровым, поможет сбросить лишний вес, позитивно отразится на здоровье зубов и кожи.

Источник: Insider

Теги
Здорове харчування , Советы , Цукор
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