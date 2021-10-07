Как уменьшить количество сахара в рационе — топ-5 советов

Каждый день человек потребляет большое количество сахара. С этим могут не согласиться те, кто отказался от него в чистом виде и пьет, например, несладкий кофе. Однако сахар продолжает попадать в организм с другими продуктами питания. И речь идет не только о сладкой выпечке или мороженом, а и о хлебе, соусах, консервации, фруктах.

Считается, что большое количество сахара вредит здоровью. Предупредить развитие негативных последствий можно, сократив его потребление.

Как уменьшить количество сахара в рационе

Читать этикетки на готовых продуктах, которые покупаются в магазинах и супермаркетах.

Не увлекаться искусственными подсластителями (аспартам, стевия). Они могут вызывать зависимость, из-за чего человеку будет хотеться потреблять больше таких продуктов.

Развивать привычки, которые будут мешать потреблять сладкое. Например, чистить зубы после приема пищи.

Не отказываться полностью от него. Любой запрет — это соблазн, поэтому можно позволять раз в день съесть небольшой ломтик черного шоколада или зефир.

Искать полезную альтернативу — вместо торта фруктовый салат, молочный шоколад заменить черный, сладкий йогурт — несладким с ягодами или медом.

Сокращение потребление сахара сделает рацион более здоровым, поможет сбросить лишний вес, позитивно отразится на здоровье зубов и кожи.

Источник: Insider