Приготовление мыла в домашних условиях может быть как интересным хобби, так и необходимостью в условиях войны. Научиться этому совсем несложно, главное – иметь дома сало, гранулы для чистки труб и соль.

Как сделать мыло из этого набора, рассказал кандидат химических наук, преподаватель химии и участник реалити Пара на миллион на Новом канале Глеб Репич.

Как сделать мыло из сала

1. Нарежьте на небольшие кубики 150 г сала. Выложите его в кастрюлю, добавьте 60 г гидроксида натрия (подойдут гранулы для чистки труб вроде Мистер Крит) и поставьте на плиту на средний огонь.

— Через 10 минут сало начнет таять, щелочь вступит в реакцию с жирами, образуя глицерин и натриевые соли жирных кислот, что не что иное, как мыло. Через 30 минут оно станет собираться на поверхности раствора. Не зря эта реакция называется реакцией омыления, – пояснил Глеб Репич.

2. Варите этот раствор три часа, после чего добавьте литр воды. Вы получите мыльный клей, из которого нужно выделить мыло.

— Для этого добавьте туда 150 г соли. В растворе соли мыло не растворяется и выделяется в виде осадка. Такой процесс называется высаливанием. После охлаждения мыло собирается на поверхности в виде лепешки. Это ядровое мыло, – добавил он.

3. Мыло хорошо отожмите, чтобы избавиться от лишней жидкости. Но так использовать его нельзя – оно содержит остатки щелочи, и если им мыться, кожа слезает. Растворите его еще раз в воде и снова очистите высаливанием. А потом снова отожмите воду.

— Очищенное мыло не будет иметь неприятного запаха и почти не будет содержать щелочи. Осталось придать ему форму. Для этого можно воспользоваться формами для выпечки или просто сформировать шарики, – сказал участник реалити Нового канала.

4. Далее выложите мыло на солнце сушиться. Через несколько дней извлеките его из форм – мыло готово к использованию.

Этим способом можно воспользоваться, если не получилось приобрести средство в магазине.