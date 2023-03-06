Во всем мире пицца приобрела феноменальную популярность, и Британия — не исключение. Опросы подтверждают, что каждый восьмой британец предпочел бы пиццу, выбирая еду на вынос, а молодежь предпочла бы пиццу индийской китайской еде.

Единственная проблема в том, что пицца, как правило, слишком калорийная, благодаря благодаря мучной основе и сырному верху.

Американская пицца содержит около тысячи калорий, а гавайская с корочка и начинкой — 1 344 калории. Итак, если вы следите за своей талией, пицца может показаться не самым лучшим выбором еды.

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Но диетолог Харриет Лидгард говорит, что если вы любите пиццу, то ни в коем случае не должны отказываться от нее.

— Потому что, тогда вы захотите ее еще больше, что приведет к перееданию, если позволите себе ее есть, — утверждает диетолог.

Выбирая, какую пиццу заказать, когда вы едите вне дома, учтите несколько вещей.

Основа

— Цельнозерновая основа — хороший вариант, потому что она содержит больше клетчатки и питательных веществ, чем основа из белой муки, — объясняет Харриет. — Она поможет вам дольше чувствовать себя сытым и обеспечит энергией в течение дня.

Пицца на тонком тесте. Она обычно содержит значительно меньше калорий, чем более толстая пицца.

— Если у вас непереносимость глютена или аллергия, то безглютеновая основа просто необходима, — говорит диетолог. — Коржи выбирайте из комбинации безглютеновой муки (рисовая, картофельный крахмал) и муки из тапиоки.

Что касается бордюра с начинкой, откажитесь от них, так как они содержат много сыра. Он, конечно, вкусный, но его может быть слишком много.

Сыр

Если вы хотите пиццу с нежирным сыром, то выбирайте творог, фету, козий сыр и легкую моцареллу.

Хотите увеличить количество белка, тогда ищите творог, рикотту и пармезан.

Избегайте дополнительного добавления сыра в пиццу; это действительно увеличит калорийность и содержание жира.

Начинки

Отдавайте предпочтение постному мясу (курица, рыба и креветки), вместо пепперони, колбасы и бекона, в которых высокое содержание насыщенных жиров. Именно их связывают с повышенным риском сердечных заболеваний и другими проблемами со здоровьем.

— Насыщенные жиры могут повышать уровень холестерина и вызывать воспаление в организме, что связано с целым рядом проблем со здоровьем, — говорит диетолог.

Многие из этих переработанных мясных продуктов также содержат большое количество натрия, что может привести к вздутию живота и вялости.

В качестве дополнительной начинки выбирайте овощи на гриле или жареные овощи вместо жареного цыпленка, жареного лука или жареного перца.

— Приготовленные на гриле овощи содержат меньше насыщенных жиров и могут обеспечить вас полезными для сердца питательными веществами, такими как клетчатка, витамины и минералы, — объяснила Харриет.

Вместо подсчета калорий, попробуйте разделить пиццу с другом и заказать большой гарнир, чтобы получить дополнительные питательные вещества.

Готовьте пиццу своими руками

Основа

Если вы решите стать мастером пиццы дома, у Харриет есть несколько советов, как убедиться, что ваша пицца, сделанная своими руками, не раздует вас и не будет чем-то тяжелым для желудка.

Когда дело доходит до муки, используйте цельнозерновую.

— У нее более низкий гликемический индекс. Это означает, что она не вызовет такого резкого скачка уровня сахара в крови, как белая мука, — говорит Харриет.

Всплески уровня сахара в крови могут привести к энергетическим сбоям, из-за которых вскоре после этого захочется снова есть.

Миндальная мука — это безглютеновый продукт с низким содержанием углеводов, богатый полезными жирами и белком. Она имеет слегка сладковатый вкус и может придать пицце пиццы ореховый вкус.

Нутовая мука. В ней высокое содержание белка и клетчатки, что делает ее хорошим вариантом для тех, кто хочет увеличить потребление белка. Гликемический индекс нутовой муки также низкий.

Соусы

Используйте томатный соус вместо сливочного или жирного соуса. Диетолог объясняет, то он обеспечивает важные питательные вещества, такие как ликопин — мощный антиоксидант, который может помочь снизить риск развития рака и сердечных заболеваний.

— Создание собственного рецепта соуса также может быть отличным вариантом, и это легко сделать, используя лук, чеснок, травы и банку помидоров, — советует Харриет.

Сыра, как можно меньше

Используйте умеренное количество сыра. Помните, что в 100 г моцареллы содержится около 300 калорий, а в чеддере такого же веса — около 400 калорий.

Начинка

Перец, грибы, лук, шпинат и помидоры добавят вашей пицце аромата, клетчатки и важных витаминов и минералов. Старайтесь использовать разнообразные разноцветные овощи, чтобы получать разнообразные питательные вещества.

— Используйте нежирные источники белка, такие как курица-гриль, рыба или тофу, вместо мяса или колбасы, и добавляйте травы и специи для аромата вместо большого количества соусов или заправок, — советует Харриет.

Она рекомендует базилик, орегано, чеснок и хлопья чили.

Вы даже можете добавить немного полезных жиров в домашнюю пиццу, чтобы получить дополнительную питательную ценность. Просто будьте осторожны с контролем порций и используйте эти жиры экономно.

— Оливковое масло — отличный источник полезных мононенасыщенных жиров и может придать вашей пицце насыщенный пикантный вкус, — советует диетолог. — Сбрызните им верх пиццы или смажьте края перед выпечкой.

Авокадо отлично подходит для начинки пиццы, как и орехи, для дополнительного хруста.

Диетолог также считает, что добавление копченого лосося может быть отличным способом добавить полезные жирные кислоты омега-3.

В целом, по словам Харриет Лидгард, включая пиццу в свой рацион, помните о балансе и умеренности.

Таим образом вы не лишите себя того, что вам нравится, а сделаете осознанный выбор, который поддерживает наше здоровье и благополучие.