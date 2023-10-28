Врач рассказал безопасно ли пить мелатонин для улучшения сна, и какие эфекты от него можно ожидать.

Доктор медицинских наук Бренд А. Бауэр отмечает, что гормон мелатонин является ключевым в регулировании сна.

Лучше всего гормон вырабатывается ночью, при полной темноте, он помогает организму регулировать сон.

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Существуют научные исследования, подтверждающие пользу добавки мелатонина для лечения некоторых расстройств сна.

Бренд А. Бауэр говорит, добавка безопасна, если ее не использовать долго. Основное ее преимущество — отсутствие зависимости.

Возможные побочные эффекты

Достаточно распространенными являются головная боль, головокружение, тошнота и желание спать днем после приема мелатонина.

Не стоит садиться за руль после употребления добавки.

Менее распространенные эффекты:

плохие сны;

ощущение депрессии, тревоги,

раздражительность;

проблемы с ЖКТ;

ослабление аппетита;

недержание мочи, особенно ночью;

судороги;

дезориентация;

резкие перемены настроения;

пониженная концентрация.

Перед началом приема добавки мелатонина обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Может быть индивидуальная непереносимость препарата или несовместимость с некоторыми лекарствами.

Источник: Mayo clinic