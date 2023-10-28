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Какие побочные эффекты мелатонина, и безопасен ли он — рассказал врач

28 октября 2023, 14:20
Ольга Боднарчук редактор
Какие побочные эффекты мелатонина, и безопасен ли он — рассказал врач
Источник: Unsplash

Врач рассказал безопасно ли пить мелатонин для улучшения сна, и какие эфекты от него можно ожидать.

Доктор медицинских наук Бренд А. Бауэр отмечает, что гормон мелатонин является ключевым в регулировании сна.

Лучше всего гормон вырабатывается ночью, при полной темноте, он помогает организму регулировать сон.

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Существуют научные исследования, подтверждающие пользу добавки мелатонина для лечения некоторых расстройств сна.

Бренд А. Бауэр говорит, добавка безопасна, если ее не использовать долго. Основное ее преимущество — отсутствие зависимости.

Возможные побочные эффекты

Достаточно распространенными являются головная боль, головокружение, тошнота и желание спать днем после приема мелатонина.

Не стоит садиться за руль после употребления добавки.

Менее распространенные эффекты:

  • плохие сны;
  • ощущение депрессии, тревоги,
  • раздражительность;
  • проблемы с ЖКТ;
  • ослабление аппетита;
  • недержание мочи, особенно ночью;
  • судороги;
  • дезориентация;
  • резкие перемены настроения;
  • пониженная концентрация.

Перед началом приема добавки мелатонина обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Может быть индивидуальная непереносимость препарата или несовместимость с некоторыми лекарствами.

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Источник: Mayo clinic

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