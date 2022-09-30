Йод — довольно важный микроэлемент для человеческого организма. Его недостаток может вызвать негативные последствия — от сильных отеков до рака щитовидной железы.
Какую суточную норму йода должен принимать каждый человек и какие продукты богаты на этот микроэлемент — смотрите в нашем материале.
Польза йода
Больше всего йод необходим для правильной работы щитовидной железы, которая регулирует обмен веществ и наш метаболизм.
Также микроэлемент активно участвует в создании гормонов, именно поэтому беременным рекомендуют есть больше продуктов с большим содержанием йода. Его дефицит у беременной женщины может негативно повлиять на развитие малыша.
Компоненты йода влияют на разнообразные виды тканей и играют важную роль в правильной работе нервной системы, энергетическом обмене, регуляции температуры тела и поддержании водного баланса.
Йод влияет на метаболизм, способствует правильному функционированию эндокринных и пищеварительных желез.
Последствия недостатка йода в организме
Чтобы понять, что вам не хватает йода, следует проследить за своим организмом. Чувство усталости, увеличенная щитовидная железа, ухудшение памяти или слуха — первые звоночки недостатка йода в организме. В таком случае следует обратиться к врачу.
Последствия дефицита йода могут быть серьезнее:
- чрезмерное выпадение волос;
- ощущение постоянной слабости, депрессия;
- отеки тела;
- сухость кожи и потеря эластичности;
- постоянное ощущение холода;
- снижение умственной активности у взрослых;
- нарушение обмена веществ;
- рак щитовидной железы;
- ухудшение памяти, слуха;
- повышение холестерина;
- нарушение работы кишечника;
- резкое снижение или повышение массы тела.
Кроме того, дефицит йода у детей может вызвать задержку физического роста и интеллектуального развития.
Суточная норма
Это зависит от возраста, пола и других факторов, например, беременности. Стоит проконсультироваться с врачом, который обследует вашу щитовидную железу и подскажет, какая ежедневная норма йода нужна вашему организму.
Для взрослых общие показатели такие:
- женщинам 150-300 мкг;
- мужчинам до 300 мкг.
Для детей:
- до 6 лет — 90 мкг;
- от 6 до 14 лет — 120 мкг.
1 мкг — это 1 миллионная часть грамма.
Какие продукты содержат йод
Йодированная соль
Из названия становится понятно, что такая соль имеет в своем составе этот микроэлемент. Йодированная соль более полезна для нашего организма, кроме того содержит 1 900 мкг на 100 г продукта.
Заменив обычную соль на йодированную, вы автоматически повышаете потребление йода.
Морские продукты
- свежая рыба (минтай, хек, треска, тунец);
- мидии;
- морская капуста;
- креветки;
- лангустин.
Все они богаты на йод. Например, в 100 г трески — 170 мкг йода. Кроме того, морские продукты содержат витамины В1, В2, В6 и В9, которые улучшают усвоение жиров, белков и углеводов.
Клюква
Она не только источник антиоксидантов, но и отличный продукт, который повысит уровень йода в вашем организме.
Только 11 г клюквы принесут вам 400 мкг йода. Кроме того, ягода — низкокалорийный продукт, богатая витамином С и клетчаткой, что улучшит и ваш кишечный транзит.
Овощи и фрукты
Чтобы повысить уровень йода, не забывайте есть овощи. Достаточное количество йода содержат:
- картофель;
- редиска;
- чеснок;
- свекла;
- томаты;
- баклажаны;
- спаржа;
- зеленый лук;
- щавель;
- шпинат.
Добавьте в рацион и фрукты, в частности:
- бананы;
- апельсины;
- лимоны;
- дыни;
- хурму.
Также потребляйте:
- яйца;
- молоко;
- говядину;
- грецкие орехи.