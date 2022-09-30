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Какие продукты содержат большое количество йода — список

30 сентября 2022, 17:52
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Какие продукты содержат большое количество йода — список
Источник: Unsplash

Йод — довольно важный микроэлемент для человеческого организма. Его недостаток может вызвать негативные последствия — от сильных отеков до рака щитовидной железы.

Какую суточную норму йода должен принимать каждый человек и какие продукты богаты на этот микроэлемент — смотрите в нашем материале.

Польза йода

Больше всего йод необходим для правильной работы щитовидной железы, которая регулирует обмен веществ и наш метаболизм.

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Также микроэлемент активно участвует в создании гормонов, именно поэтому беременным рекомендуют есть больше продуктов с большим содержанием йода. Его дефицит у беременной женщины может негативно повлиять на развитие малыша.

Компоненты йода влияют на разнообразные виды тканей и играют важную роль в правильной работе нервной системы, энергетическом обмене, регуляции температуры тела и поддержании водного баланса.

Йод влияет на метаболизм, способствует правильному функционированию эндокринных и пищеварительных желез.

Последствия недостатка йода в организме

Чтобы понять, что вам не хватает йода, следует проследить за своим организмом. Чувство усталости, увеличенная щитовидная железа, ухудшение памяти или слуха — первые звоночки недостатка йода в организме. В таком случае следует обратиться к врачу.

Последствия дефицита йода могут быть серьезнее:

  • чрезмерное выпадение волос;
  • ощущение постоянной слабости, депрессия;
  • отеки тела;
  • сухость кожи и потеря эластичности;
  • постоянное ощущение холода;
  • снижение умственной активности у взрослых;
  • нарушение обмена веществ;
  • рак щитовидной железы;
  • ухудшение памяти, слуха;
  • повышение холестерина;
  • нарушение работы кишечника;
  • резкое снижение или повышение массы тела.

Кроме того, дефицит йода у детей может вызвать задержку физического роста и интеллектуального развития.

Суточная норма

Это зависит от возраста, пола и других факторов, например, беременности. Стоит проконсультироваться с врачом, который обследует вашу щитовидную железу и подскажет, какая ежедневная норма йода нужна вашему организму.

Для взрослых общие показатели такие:

  • женщинам 150-300 мкг;
  • мужчинам до 300 мкг.

Для детей:

  • до 6 лет — 90 мкг;
  • от 6 до 14 лет — 120 мкг.

1 мкг — это 1 миллионная часть грамма.

Какие продукты содержат йод

Йодированная соль

Из названия становится понятно, что такая соль имеет в своем составе этот микроэлемент. Йодированная соль более полезна для нашего организма, кроме того содержит 1 900 мкг на 100 г продукта.

Заменив обычную соль на йодированную, вы автоматически повышаете потребление йода.

Морские продукты

Фото: Unsplash

  • свежая рыба (минтай, хек, треска, тунец);
  • мидии;
  • морская капуста;
  • креветки;
  • лангустин.

Все они богаты на йод. Например, в 100 г трески — 170 мкг йода. Кроме того, морские продукты содержат витамины В1, В2, В6 и В9, которые улучшают усвоение жиров, белков и углеводов.

Клюква

Она не только источник антиоксидантов, но и отличный продукт, который повысит уровень йода в вашем организме.

Только 11 г клюквы принесут вам 400 мкг йода. Кроме того, ягода — низкокалорийный продукт, богатая витамином С и клетчаткой, что улучшит и ваш кишечный транзит.

Овощи и фрукты

Фото: Unsplash

Чтобы повысить уровень йода, не забывайте есть овощи. Достаточное количество йода содержат:

  • картофель;
  • редиска;
  • чеснок;
  • свекла;
  • томаты;
  • баклажаны;
  • спаржа;
  • зеленый лук;
  • щавель;
  • шпинат.

Добавьте в рацион и фрукты, в частности:

  • бананы;
  • апельсины;
  • лимоны;
  • дыни;
  • хурму.

Также потребляйте:

  • яйца;
  • молоко;
  • говядину;
  • грецкие орехи.
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здорова їжа овочі та фрукти Советы
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