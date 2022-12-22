Эксперты популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя и команда инструкторов по тактической медицине PULSE рассказали самое важное и главное, что нужно знать о турникетах.

— Турникет — это английский перевод слова жгут, которым перетягивают пострадавшую конечность. Это наиболее распространенный тип жгутов. Например, популярные по всем мире жгуты компании САТ, — пишут специалисты.

Какие еще существуют жгуты

Еще бывают жгуты типа Эсмарха. Современные их версии – жгуты SWAT (ЕС/США) имеют сертификацию для гражданского использования. Такие жгуты не рекомендуют для комплектации аптечек военнослужащих.

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Также бывают жгуты Ratcheting-типа или Ретчет-жгуты. Среди них есть модели, которые рекомендованы программой Тактической помощи раненым на поле боя (TCC). Однако есть и рекомендуемые только для гражданского использования.

— Существуют также пневматические жгуты, но их в Украине почти никто никогда не видел, и все делают вид, что их не существует. Они рекомендованы TCCC, и их можно использовать, однако распространение жгутов других видов не оставляет для них места, — объясняют эксперты.

Почему нельзя использовать несертифицированные турникеты

По словам специалистов, плохие турникеты могут:

с ломаться на этапе затягивания;

н а начальном этапе затя гиваются хорошо, но ослабляются со временем;

могут вызвать компартмент-синдром и увеличивать риски для конечности потерпевшего.

Когда нужно использовать турникет

Как гражданский, так и военный протоколы отвечают на этот вопрос одинаково: когда у пострадавшего есть массивное (или критическое) кровотечение из конечности.

Признаки критического (массивного) кровотечения:

пятно крови, которое увеличива ется на одежде пострадавшего;

лужа крови, которая увеличива ется у пострадавшего;

фонтанирование крови с места ранения;

ампутация части тела больше трети ладони или стопы;

повязка, не сработавшая и пропитанная кровью;

кровотечение, послужившее причиной потери сознания.

Как остановить критическое кровотечение — инструкция:

у бедитесь, что вам как спасателю ничего не угрожает. Особенно тот фактор, который уже ранил пострадавшего;

о цените расположение ранения и наличие признаков критического кровотечения;

позовите помощь, н о не тратьте на это много времени;

н аденьте медицинские перчатки, ж елательно из нитрила высокой плотности;

н аложите жгут максимально высоко на раненую конечность, з атягивайте, пока кровотечение не остановится. Если из-за анатомических особенностей или характера травмы первый жгут не сработал, тогда наложите второй жгут выше первого.

Можно ли использовать турникеты повторно

По словам экспертов, в истории медицины Украины 2014-2022 были случаи использования турникетов более одного раза. Такие решения принимали люди, которые не имели достаточно средств для помощи уже на этапе стабилизации пострадавшего или в больницах.

Но повторного использования турникета лучше избегать, потому что после первого применения турникет теряет свою эффективность. Такое средство не просто может не спасти жизнь, но и увеличит риски для конечности потерпевшего, говорят тактические медики.

Источник: Береги себя