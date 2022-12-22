Эксперты популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя и команда инструкторов по тактической медицине PULSE рассказали самое важное и главное, что нужно знать о турникетах.
— Турникет — это английский перевод слова жгут, которым перетягивают пострадавшую конечность. Это наиболее распространенный тип жгутов. Например, популярные по всем мире жгуты компании САТ, — пишут специалисты.
Какие еще существуют жгуты
Еще бывают жгуты типа Эсмарха. Современные их версии – жгуты SWAT (ЕС/США) имеют сертификацию для гражданского использования. Такие жгуты не рекомендуют для комплектации аптечек военнослужащих.
Также бывают жгуты Ratcheting-типа или Ретчет-жгуты. Среди них есть модели, которые рекомендованы программой Тактической помощи раненым на поле боя (TCC). Однако есть и рекомендуемые только для гражданского использования.
— Существуют также пневматические жгуты, но их в Украине почти никто никогда не видел, и все делают вид, что их не существует. Они рекомендованы TCCC, и их можно использовать, однако распространение жгутов других видов не оставляет для них места, — объясняют эксперты.
Почему нельзя использовать несертифицированные турникеты
По словам специалистов, плохие турникеты могут:
- сломаться на этапе затягивания;
- на начальном этапе затягиваются хорошо, но ослабляются со временем;
- могут вызвать компартмент-синдром и увеличивать риски для конечности потерпевшего.
Когда нужно использовать турникет
Как гражданский, так и военный протоколы отвечают на этот вопрос одинаково: когда у пострадавшего есть массивное (или критическое) кровотечение из конечности.
Признаки критического (массивного) кровотечения:
- пятно крови, которое увеличивается на одежде пострадавшего;
- лужа крови, которая увеличивается у пострадавшего;
- фонтанирование крови с места ранения;
- ампутация части тела больше трети ладони или стопы;
- повязка, не сработавшая и пропитанная кровью;
- кровотечение, послужившее причиной потери сознания.
Как остановить критическое кровотечение — инструкция:
- убедитесь, что вам как спасателю ничего не угрожает. Особенно тот фактор, который уже ранил пострадавшего;
- оцените расположение ранения и наличие признаков критического кровотечения;
- позовите помощь, но не тратьте на это много времени;
- наденьте медицинские перчатки, желательно из нитрила высокой плотности;
- наложите жгут максимально высоко на раненую конечность, затягивайте, пока кровотечение не остановится. Если из-за анатомических особенностей или характера травмы первый жгут не сработал, тогда наложите второй жгут выше первого.
Можно ли использовать турникеты повторно
По словам экспертов, в истории медицины Украины 2014-2022 были случаи использования турникетов более одного раза. Такие решения принимали люди, которые не имели достаточно средств для помощи уже на этапе стабилизации пострадавшего или в больницах.
Но повторного использования турникета лучше избегать, потому что после первого применения турникет теряет свою эффективность. Такое средство не просто может не спасти жизнь, но и увеличит риски для конечности потерпевшего, говорят тактические медики.
Источник: Береги себя