Лица, которым установлена II группа инвалидности, обычно имеют значительные ограничения жизнедеятельности, однако могут обслуживать себя самостоятельно и не нуждаются в постоянном уходе или помощи.

В то же время основанием для установления II группы инвалидности являются стойкие, выраженной тяжести функциональные нарушения в организме, обусловленные заболеванием, травмой или врожденным пороком, приводящие к значительному ограничению жизнедеятельности лица.

Факты ICTV узнавали, какие заболевания дают право на получение II группы инвалидности.

II группа инвалидности: список заболеваний

Полный список заболеваний, при которых устанавливается инвалидность той или иной группы, указан в соответствующих приказах Министерства здравоохранения Украины и постановлениях Кабинета министров.

Вторая группа инвалидности устанавливается при:

отсутствии одного легкого и хронической дыхательной недостаточности II степени вследствие патологических изменений второго легкого;

стойком полном птозе на обоих глазах после всех видов восстановительного лечения;

параличе верхней конечности;

параличе нижней конечности;

выраженном верхнем или нижнем парапарезе, выраженном гемипарезе;

при значительных дефектах черепа (60 кв. см и более), которые не замещены аутотканью;

культе плеча или предплечья при умеренном нарушении функции другой верхней конечности: приводящей контрактуре плечевого сустава I-II ст., деформирующем артрозе локтевого сустава I-II ст., деформирующем артрозе лучезапястного сустава I-II ст., культе кисти или предплечья и культе голени;

экзартикуляции верхней конечности в плечевом суставе;

культе верхней и нижней конечности и отсутствие зрения или глухоты;

культе верхней и нижней конечности и отсутствие зрения на один глаз;

экзартикуляции бедра;

короткой культе бедра при невозможности протезирования;

культе обеих голеней;

ложной культе нижней конечности или обеих стоп на уровне сустава Шопара при отсутствии возможности медицинской реабилитации и протезирования;

анкилозе тазобедренного сустава с умеренным нарушением функции второго тазобедренного сустава (ПФС II);

двустороннем коксартрозе (III-IV ст.);

каловом (мочевом) свище, неестественном заднем проходе при неэффективности или наличии противопоказаний к оперативному вмешательству;

культе бедра при умеренном нарушении двигательных или статических функций другой нижней конечности (деформирующий артроз тазобедренного сустава I-II ст., неправильно сросшийся перелом бедренной кости со скривлением оси, укорочением конечности на 2-3 см, фиброзный анкилоз коленного сустава, умеренная контрактура коленного сустава, умеренная контрактура голеностопного сустава, нарушение функции сустава II ст.), культях обеих голеней, анкилозе тазобедренного сустава с умеренным нарушением функции второго тазобедренного сустава, нарушении функции сустава II-III ст., двустороннем коксартрозе;

состоянии после эндопротезирования двух тазобедренных или двух коленных суставов;

циррозе печени с гепатоспленомегалией и портальной гипертензией III степени при неэффективности реабилитационных мероприятий;

синдром Паркинсона из-за болезни Паркинсона или вторичного паркинсонизма с выраженными акинетико-ригидными, дискинетическими и постуральными синдромами;

сахарном диабете (среднего или тяжелого течения) в сочетании с ампутацией нижней конечности на уровне верхней трети голени и выше;

состоянии после трансплантации внутренних органов при условии благоприятного течения послеоперационного периода;

психическом заболевании, инвалидность вследствие которого длится более 10 лет;

параличи или выраженному парезу одной конечности, сочетающийся с глухотой на оба уха или отсутствием зрения на один глаз, или умеренной афазией, или умеренными расстройствами функции тазовых органов;

деформации грудной клетки вследствие резекции пяти и более ребер при наличии легочной недостаточности II степени;

единственной функционирующей почке, при наличии хронической почечной недостаточности III степени.

Также ко II группе относятся другие заболевания, которые делают невозможным полное самообслуживание без использования дополнительных приспособлений или помощи посторонних лиц.

Лица с инвалидностью II группы не требуют постоянного ухода, однако болезнь или врожденный порок очень ограничивают их в повседневной жизни.

Напоминаем, что решение об установлении той или иной группы инвалидности принимается на основании направления врачебно-консультативной комиссии.