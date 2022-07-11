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Если полезно применять снаружи, то почему бы и не вовнутрь: можно ли есть алоэ

11 июля 2022, 10:33
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
алоэ
Источник: Depositphotos

Можно ли, помимо всем известного полезного наружного применения, принимать листья алоэ внутрь, и если да, то как это делать правильно. По просьбе Фактов ICTV вопрос прокомментировала врач-терапевт общей практики Людмила Сердюк.

— Нет никаких причин, чтобы сказать решительное нет человеку, который по тем или иным причинам хочет полакомиться листьями алоэ, издавна известного своими целебными свойствами, — отмечает Людмила Сердюк.

По ее словам, в отличие от внешнего применения листьев алоэ, польза от употребления растения внутрь мало описана учеными.

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Поэтому, по словам медика, можно сделать вывод, что если поедание алоэ и не принесет большой пользы, то уж точно не навредит.

Людмила Сердюк советует перед употреблением хорошенько промыть листья алоэ, срезать острые края, удалить прозрачный гель и нарезать его маленькими кубиками, которые можно спокойно есть как в чистом виде, так и в качестве добавки к летним освежающим салатам.

Что же касается кожуры алоэ, то ее при желании также можно добавить в те же салаты или как ингредиент в овощной смузи.

Медик также напомнила о традиционном применении алоэ, в частности для лечения солнечных ожогов, борьбы с зубным налетом и для ухода за кожей.

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