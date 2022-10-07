Благодаря программе медицинских гарантий, многие услуги, предоставляемые лечебными заведениями являются бесплатными. А что делать, когда медицинские работники просят заплатить за эти услуги?

Программа медицинских гарантий позволяет каждому украинцу попасть к врачу и получить медицинскую помощь бесплатно.

Список бесплатных услуг, на которые имеет право каждый пациент:

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экстренная медицинская помощь;

первичная медицинская помощь;

специализированная медицинская помощь;

реабилитация в области здравоохранения;

паллиативная медицинская помощь;

медицинская помощь детям младше 16 лет;

медицинская помощь по беременности и родам;

вакцинация согласно календарю профилактических прививок;

программа Доступные лекарства.

Перечень безвозмездных анализов включает базовые исследования на первичном и специализированном уровнях медицинской помощи, а также медицинскую помощь пациентам с Covid-19.

Список бесплатных базовых тестов и анализов.

Можно получить через семейного врача:

общий анализ мочи;

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

общий анализ холестерина;

уровень глюкозы в крови;

тест на беременность;

тест на вирусные гепатиты;

тест на ВИЧ;

тест на тропонин;

тест на Covid-19

При наличии электронного направления можно сделать бесплатно остальные анализы на амбулаторном уровне. Электронное направление выписывает лечащий врач или врач первичного звена, или узкий специалист.

С более подробным перечнем бесплатных медицинских услуг можно ознакомиться по ссылке

Если в больнице вас уверяют, что:

за анализы нужно платить, а бесплатные возможны только по месту жительства;

нужно уплатить благотворительный взнос (например, при госпитализации);

только при уплате благотворительного взноса часть анализов производят безвозмездно;

безвозмездно было бы в стационаре, а на амбулаторном лечении все платно.

Помните, что это неправда, и вы должны отстаивать свои права.

Алгоритм ваших действий в таком случае:

объясните, что вам известно о перечне бесплатных услуг, укажите его при необходимости;

обратитесь к заведующему отделением или к главному врачу;

напишите жалобу в Департамент здравоохранения в вашем городе или регионе;

подайте жалобу по электронной форме на сайте НСЗУ;

обратитесь в контакт-центр НСЗУ по бесплатному номеру 16-77.

Не бойтесь сообщать о правонарушениях, ведь именно неравнодушие позволит улучшить медицинскую систему в Украине и искоренить поборы в медицинской сфере.

Источник: Закарпатская ОВА