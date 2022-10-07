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Если в больнице просят заплатить за бесплатные медуслуги: что делать

7 октября 2022, 17:28
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
врач
Источник: Depositphotos

Благодаря программе медицинских гарантий, многие услуги, предоставляемые лечебными заведениями являются бесплатными. А что делать, когда медицинские работники просят заплатить за эти услуги?

Программа медицинских гарантий позволяет каждому украинцу попасть к врачу и получить медицинскую помощь бесплатно.

Список бесплатных услуг, на которые имеет право каждый пациент:

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  • экстренная медицинская помощь;
  • первичная медицинская помощь;
  • специализированная медицинская помощь;
  • реабилитация в области здравоохранения;
  • паллиативная медицинская помощь;
  • медицинская помощь детям младше 16 лет;
  • медицинская помощь по беременности и родам;
  • вакцинация согласно календарю профилактических прививок;
  • программа Доступные лекарства.

Перечень безвозмездных анализов включает базовые исследования на первичном и специализированном уровнях медицинской помощи, а также медицинскую помощь пациентам с Covid-19.

Список бесплатных базовых тестов и анализов.

Можно получить через семейного врача:

  • общий анализ мочи;
  • общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
  • общий анализ холестерина;
  • уровень глюкозы в крови;
  • тест на беременность;
  • тест на вирусные гепатиты;
  • тест на ВИЧ;
  • тест на тропонин;
  • тест на Covid-19

При наличии электронного направления можно сделать бесплатно остальные анализы на амбулаторном уровне. Электронное направление выписывает лечащий врач или врач первичного звена, или узкий специалист.

С более подробным перечнем бесплатных медицинских услуг можно ознакомиться по ссылке

Если в больнице вас уверяют, что:

  • за анализы нужно платить, а бесплатные возможны только по месту жительства;
  • нужно уплатить благотворительный взнос (например, при госпитализации);
  • только при уплате благотворительного взноса часть анализов производят безвозмездно;
  • безвозмездно было бы в стационаре, а на амбулаторном лечении все платно.

Помните, что это неправда, и вы должны отстаивать свои права.

Алгоритм ваших действий в таком случае:

  • объясните, что вам известно о перечне бесплатных услуг, укажите его при необходимости;
  • обратитесь к заведующему отделением или к главному врачу;
  • напишите жалобу в Департамент здравоохранения в вашем городе или регионе;
  • подайте жалобу по электронной форме на сайте НСЗУ;
  • обратитесь в контакт-центр НСЗУ по бесплатному номеру 16-77.
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Не бойтесь сообщать о правонарушениях, ведь именно неравнодушие позволит улучшить медицинскую систему в Украине и искоренить поборы в медицинской сфере.

Источник: Закарпатская ОВА

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