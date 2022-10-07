Благодаря программе медицинских гарантий, многие услуги, предоставляемые лечебными заведениями являются бесплатными. А что делать, когда медицинские работники просят заплатить за эти услуги?
Программа медицинских гарантий позволяет каждому украинцу попасть к врачу и получить медицинскую помощь бесплатно.
Список бесплатных услуг, на которые имеет право каждый пациент:
- экстренная медицинская помощь;
- первичная медицинская помощь;
- специализированная медицинская помощь;
- реабилитация в области здравоохранения;
- паллиативная медицинская помощь;
- медицинская помощь детям младше 16 лет;
- медицинская помощь по беременности и родам;
- вакцинация согласно календарю профилактических прививок;
- программа Доступные лекарства.
Перечень безвозмездных анализов включает базовые исследования на первичном и специализированном уровнях медицинской помощи, а также медицинскую помощь пациентам с Covid-19.
Список бесплатных базовых тестов и анализов.
Можно получить через семейного врача:
- общий анализ мочи;
- общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
- общий анализ холестерина;
- уровень глюкозы в крови;
- тест на беременность;
- тест на вирусные гепатиты;
- тест на ВИЧ;
- тест на тропонин;
- тест на Covid-19
При наличии электронного направления можно сделать бесплатно остальные анализы на амбулаторном уровне. Электронное направление выписывает лечащий врач или врач первичного звена, или узкий специалист.
С более подробным перечнем бесплатных медицинских услуг можно ознакомиться по ссылке
Если в больнице вас уверяют, что:
- за анализы нужно платить, а бесплатные возможны только по месту жительства;
- нужно уплатить благотворительный взнос (например, при госпитализации);
- только при уплате благотворительного взноса часть анализов производят безвозмездно;
- безвозмездно было бы в стационаре, а на амбулаторном лечении все платно.
Помните, что это неправда, и вы должны отстаивать свои права.
Алгоритм ваших действий в таком случае:
- объясните, что вам известно о перечне бесплатных услуг, укажите его при необходимости;
- обратитесь к заведующему отделением или к главному врачу;
- напишите жалобу в Департамент здравоохранения в вашем городе или регионе;
- подайте жалобу по электронной форме на сайте НСЗУ;
- обратитесь в контакт-центр НСЗУ по бесплатному номеру 16-77.
Не бойтесь сообщать о правонарушениях, ведь именно неравнодушие позволит улучшить медицинскую систему в Украине и искоренить поборы в медицинской сфере.
Источник: Закарпатская ОВА