Одышка, постоянный кашель и усталость являются общими и самыми распространенными симптомами Covid-19. Кардиореспираторный физиотерапевт, старший преподаватель физиотерапии Университета Западного Сиднея в Австралии Кларис Танг рассказала, как эффективно справляться с ними в домашних условиях.

Расслабленное дыхание

Это упражнение особенно полезно, если вы чувствуете одышку:

занять устойчивое и удобное положение

опустить плечи и медленно вдохнуть

поджать губы (как будто вы дуете в соломинку)

медленно и размеренно выдохнуть через рот

повторит упражнение в течение минуты

Вы можете выполнять это упражнение так часто, как захотите. Но остановитесь, если почувствуете головокружение.

Выполняйте упражнение в комнате с открытыми окнами. Если вам жарко, можете охладить лицо влажным полотенцем.

Принятие удобного положения является ключом к этому упражнению. Сидеть в удобном кресле может быть проще всего для большинства людей.

Однако для некоторых людей с Covid-19 сидеть на стуле слишком утомительно. В этих случаях попробуйте выполнить это упражнение в другом положении, например, лежа на боку, как это рекомендовано ВОЗ.

Глубокое дыхание

Это может улучшить потребление кислорода и успокоить ваши нервы:

принять вертикальное положение

расслабить плечи

глубоко вдохнуть через нос в течение двух-трех секунд

задержать дыхание на три секунды, если можете

выдохнуть через нос или рот, как удобнее

повторить упражнение в течение минуты

Опять же, остановитесь, если почувствуете головокружение. После этого упражнения вы можете кашлять и выделять немного мокроты.

Полежите на животе

Лежание на животе (пронирование) во время дыхательных упражнений улучшает насыщение крови кислородом.

Поскольку нужно оставаться на животе не менее 30 минут, некоторым людям это может показаться крайне неудобным, особенно если у них болят шея и поясница. Для них лучше сидеть прямо или лежать на боку.

Тем не менее, если вы хотите попробовать пронировать, вот несколько советов:

не пытайтесь наклоняться после еды

выбрать твердую поверхность для лежания. Мягкие кровати могут сделать лежание на животе еще более неудобным для спины.

повернуть голову в сторону. Положите подушку под живот, ноги, руки и голову для комфорта

убедитесь, что с вами всегда кто-то есть, особенно, если пробуете это в первый раз

Регулярно двигайтесь

Даже люди с относительно легкими симптомами Covid-19 могут продолжать испытывать усталость после исчезновения других симптомов.

Регулярное выполнение простых упражнений в течение дня в условиях изоляции может помочь свести к минимуму последствия ограниченной подвижности во время болезни:

сесть на стул и встать, повторять это в течение минуты

маршировать на месте в течение двух минут.

Регулярные занятия в течение дня, также могут помочь справиться с усталостью.