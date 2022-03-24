Украинские города продолжают обстреливать российские оккупанты. Поэтому нужно знать базовые правила поведения во время атаки.

О них на своем Telegram-канале рассказала первая леди Украины Елена Зеленская.

Правила поведения во время обстрелов

незащищенные окна и острые предметы представляют опасность во время атаки. Поэтому нужно их закрыть, например, бутылями с водой, которые защитят от возможных осколков;

необходимо также закрыть люстры, убрать вазы и другие бьющиеся предметы;

прятаться можно под прочной мебелью. Голову надо прикрыть руками, особенно уши и затылок для защиты от осколков и обломков;

глаза стоит закрыть, а рот держать открытым, чтобы предотвратить внутренние повреждения от взрывного давления.

Во время атаки можно расположиться на полу, например, положить матрас. Если вы находитесь у стены, то стоит позаботиться, чтобы между вами и стеной также был матрас и подушка.

Источник: Елена Зеленская