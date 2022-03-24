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Если вы не в убежище, а в квартире: правила поведения во время вражеских обстрелов

24 марта 2022, 16:04
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
киев
Источник: Depositphotos

Украинские города продолжают обстреливать российские оккупанты. Поэтому нужно знать базовые правила поведения во время атаки.

О них на своем Telegram-канале рассказала первая леди Украины Елена Зеленская.

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Правила поведения во время обстрелов

  • незащищенные окна и острые предметы представляют опасность во время атаки. Поэтому нужно их закрыть, например, бутылями с водой, которые защитят от возможных осколков;
  • необходимо также закрыть люстры, убрать вазы и другие бьющиеся предметы;
  • прятаться можно под прочной мебелью. Голову надо прикрыть руками, особенно уши и затылок для защиты от осколков и обломков;
  • глаза стоит закрыть, а рот держать открытым, чтобы предотвратить внутренние повреждения от взрывного давления.

Во время атаки можно расположиться на полу, например, положить матрас. Если вы находитесь у стены, то стоит позаботиться, чтобы между вами и стеной также был матрас и подушка.

Источник: Елена Зеленская

Теги
Бомба , бомбосховище , Війна в Україні , Советы
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