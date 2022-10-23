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Если пропало электричество: какой запас продуктов требуется на сутки семье из четырех человек

23 октября 2022, 14:48
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Олег Швец гастроэнтеролог, диетолог
продукти
Источник: Pexels

Из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры украинцы должны быть готовы к отключению электроэнергии. Власти и специалисты советуют запастись на такой случай фонариками, свечами, дополнительными пауэрбанками и тому подобное, а врачи рекомендуют, как выжить и не заболеть и не голодать, потому что голод также вредит здоровью.

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Олег Швец рассказал Фактам ICTV, какие запасы должны быть в наличии на случай длительного отсутствия электричества.

Запас продуктов в доме должен быть не менее чем на три дня. Это не обязательно только консервы. Молочные продукты также должны быть в наличии, но их нужно обновлять, чтобы не испортились.

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Для семьи в составе двух взрослых и двух детей необходимо предусмотреть на сутки следующий перечень и количество продуктов:

  • Питьевая вода – взрослый человек (2,0 литра), ребенок (1,5 литра) – всего на семью (7,0 литров).
  • Молоко пастеризованное и кисломолочные продукты – 500 мл на члена семьи – всего на семью (2,0 литра).
  • Сок фруктовый – 200 мл на члена семьи – всего на семью (0,8 литра).
  • Овощи: свежие, приготовленные, консервированные, мороженые, сушеные – 300 г на члена семьи – всего на семью (1,2 килограмма).
  • Фрукты и ягоды: свежие, консервированные, мороженые, сушеные – 250 г на члена семьи – всего на семью (1,0 кг).
  • Крупа: пшеничная, гречневая, ячневая, кукурузная, рис, бобовые – 50 г на члена семьи – всего на семью (0,2 килограмма).
  • Хлеб – 125 г на члена семьи – всего на семью (500 г).
  • Орехи и семена – 50 г на члена семьи – всего на семью (200г).
  • Яйца – 1 шт. на члена семьи – всего на семью (4 шт).
  • Мясо и мясные продукты: приготовленные, консервированные – 200 г на члена семьи – всего на семью (800 г).
  • Рыба и рыбные продукты: приготовленные, консервированные – 60 г на члена семьи – всего на семью (240 г).
  • Калорийные снеки с высокой питательной ценностью – фруктовые, ореховые, злаковые батончики – 50 г на члена семьи – всего на семью (200 г).
  • Детское питание, если маленькие дети.

Главное, чтобы было побольше продуктов, которые не портятся без холодильника и не нуждаются в разогреве. Конечно, лучше употреблять теплую пищу, но если не на чем приготовить или разогреть, то несколько часов и даже дней можно выдержать на консервах и бутербродах.

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Кроме этого, нужно запастись водой для умывания, сливания в туалете до 10 л на человека в сутки, потому что гигиена – это тоже здоровье.

Разогреть или приготовить еду, когда отключено электричество, а у вас в доме электроплита, можно несколькими способами: развести костер на улице, подогреть над свечками (долго, лучше на костре), использовать портативные туристические примусы и газовые плитки.

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