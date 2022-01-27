Пока сельская медицина переживает не лучшие времена. Молодежь покидает села и предпочитает работать в городах.

Так, жители Черныжа Волынской области жалуются, что их врач, которая отработала три года, переехала в Луцк. Теперь там одна медсестра на 4 тыс. человек.

– У нас работали врач, фельдшер, лаборант, акушерка, шофер и две младших медсестры. Я работала чисто детской медсестрой, а сейчас я работаю за всех одна – и убираю, и стерилизую, и на вызовы хожу, – говорит медсестра Татьяна Демчук.

Еще год назад местная амбулатория была, как маленькая сельская больница для местных. Здесь можно было сделать много обследований, сдать анализы, поставить капельницу, получить прививку. Теперь она пустует.

Новые договоры с врачами заключили только около 200 жителей села. Остальные декларации аннулировали, говорят люди. И жадуются: искать им нового медика никто не берется. Хотя в селе есть все условия для его работы – не только оборудованная амбулатория, но трехкомнатная служебная квартира, и даже автомобиль.

Руководство ОТГ, к которой принадлежит село, уверяет – найти нового семейного врача нелегко. Ведь имеют четыре вакантных должности.

Недостает семейных врачей во всем регионе – по меньшей мере одна вакансия есть в каждой общине. В целом нужны почти полсотни медиков.