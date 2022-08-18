Исследователи из Иллинойского технологического института в ходе научного эксперимента обнаружили удивительные свойства малины эффективно регулировать уровень сахара в крови.

Сообщается, что в ходе научной работы ученые предложили 32 взрослым участникам малину на завтрак. При этом добровольцам дали три разных завтрака. Один с одной чашкой замороженной малины, другой без нее, а третий с тремя чашками малины.

В итоге было обнаружено, что чем больше малины потребляли люди, тем меньше инсулина требовалось их организму для управления уровнем глюкозы в крови.

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— Малина имеет одно из самых высоких значений содержания клетчатки среди всех ягод, что делает ее отличным выбором для контроля уровня сахара в крови и контроля веса, — уверяет автор исследования Эрин Палински-Уэйд.

По ее словам, порция малины в 80 г содержит примерно семь граммов клетчатки. Это больше, чем у других фруктов, таких как яблоко, которое содержит два с половиной грамма клетчатки.

Также было показано, что малина помогает при резистентности к инсулину — серьезной проблеме для людей с преддиабетом, которая может привести к полномасштабному диабету.

Источник: Express