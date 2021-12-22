С 1 января 2022 года в медицинских учреждениях Украины начнут строго контролировать назначение и применение антибиотиков. Цель – ограничить нерациональное и часто необоснованное использование этих препаратов в лечебных протоколах.

Об это сообщил украинский Центр общественного здоровья.

— С 1 января 2022 года учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, приступят к ведению учета общего потребления антимикробных препаратов из групп наблюдения и резерва в течение года, — говорится, в частности, в опубликованной информации Центра.

Сообщается, что строгому учету и контролю подлежат антибиотики группы наблюдения. Речь идет о лекарственных препаратах, которые достаточно часто применяются в качестве первой и второй линии терапии.

Необходимость введения мониторинга антибиотических препаратов вызвана, в первую очередь, тем, что их нерациональное применение в качестве лечения зачастую ведет к развитию антибиотикорезистентности и заставляет врачей назначать антибиотики из группы резерва, отмечают в ЦОЗ.

Антибиотики группы резерва медики называют лекарствами последней надежды, то есть их назначают только в крайних случаях тяжелой бактериальной инфекции, когда остальные препараты оказались бессильными.

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При этом антибиотики группы резерва гораздо дороже и токсичнее, чем препараты первой линии терапии.

Как подчеркивают в Центре общественного здоровья, при чрезмерном использовании антибиотиков существует серьезный риск вообще утратить возможность лечения бактериальных инфекций.