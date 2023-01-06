Ученые Южно-китайского технологического университета с коллегами из Гонконга и США создали гидрогелевый имплантат, который успешно заменил фрагмент поврежденной белковой оболочки пениса свиней, восстановив таким образом нормальную эрекцию.

Сообщается, что белковая оболочка играет важную роль в эрекции полового члена. При возбуждении и наполнении кровью она распрямляется и натягивается, играя роль гидростатического скелета, что обеспечивает устойчивость пениса к деформации и таким образом делает возможным половой акт.

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Отмечается, что когда белковая оболочка повреждена, например, вследствие травмы или болезни, это проявляется деформацией пениса, болезненной эрекцией и даже невозможностью совершить половой акт.

Лечение этого состояния обычно предполагает хирургическое иссечение деформированной части, что не всегда успешно и часто приводит к укорочению органа.

Сообщается, что исследователи создали искусственную белковую оболочку из модифицированного поливинилового спирта (PVA) – биосовместимого и крепкого полимера.

Первые тестирования показали, что имплантат выдерживает растяжения, характерные при эрекции, и не повреждается даже после 200 циклов деформации, а кроме того, обладает высокой биосовместимостью.

Затем ученые опробовали гидрогелевый имплантат на самцах свиней и убедились, что он успешно заменил природную белковую оболочку.

Исследователи надеются, что в будущем это изобретение удастся безопасно перенести на лечение людей.

Источник: nauka.ua