Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

С зачатком мозга и бьющимся сердцем: ученые создали первые в мире искусственные эмбрионы

4 августа 2022, 10:22
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
эмбрион
Источник: Depositphotos

Ученые из Института Вейцмана в Израиле создали первые в мире синтетические эмбрионы без потребности в сперме, яйцеклетках и оплодотворении.

В ходе научной работы было обнаружено, что стволовые клетки мышей могут самостоятельно собираться в ранние эмбрионоподобные структуры с кишечным трактом, зачатками мозга и бьющимся сердцем.

Ожидается, что в ближайшем будущем такого рода живые структуры помогут глубже понять, как формируются органы и ткани во время развития естественных эмбрионов.

Сейчас смотрят

Читайте также:
С зачатком мозга и бьющимся сердцем: ученые создали первые в мире искусственные эмбрионыУченые омолодили кожу 53-летней женщины на 30 лет – что известно об эксперименте

Исследователи считают, что работа может в конечном итоге проложить путь к новым источникам клеток и тканей для трансплантации человека. Например, клетки кожи больного лейкемией потенциально могут быть преобразованы в стволовые клетки костного мозга для лечения его состояния.

— Мы действительно взволнованы этой работой и ее последствиями, — сказала профессор Ханна Джейкоб, которая возглавила исследование.

При этом она отметила, что синтетические эмбрионы не имели потенциала для развития в живых организмах, по крайней мере, когда их пересаживали в матку самок мышей.

Источник
The Guardian
Теги
Наукові дослідження науковці
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь