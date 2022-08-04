Ученые из Института Вейцмана в Израиле создали первые в мире синтетические эмбрионы без потребности в сперме, яйцеклетках и оплодотворении.

В ходе научной работы было обнаружено, что стволовые клетки мышей могут самостоятельно собираться в ранние эмбрионоподобные структуры с кишечным трактом, зачатками мозга и бьющимся сердцем.

Ожидается, что в ближайшем будущем такого рода живые структуры помогут глубже понять, как формируются органы и ткани во время развития естественных эмбрионов.

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Исследователи считают, что работа может в конечном итоге проложить путь к новым источникам клеток и тканей для трансплантации человека. Например, клетки кожи больного лейкемией потенциально могут быть преобразованы в стволовые клетки костного мозга для лечения его состояния.

— Мы действительно взволнованы этой работой и ее последствиями, — сказала профессор Ханна Джейкоб, которая возглавила исследование.

При этом она отметила, что синтетические эмбрионы не имели потенциала для развития в живых организмах, по крайней мере, когда их пересаживали в матку самок мышей.